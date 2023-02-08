Українці в Туреччині запевняють, що землетрус був страшніший за початок війни: тут ЗСУ не захистять

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 11200. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, остаточна кількість жертв може сягнути двадцяти тисяч - саме так було 1999 року, коли регіон сколихнув настільки ж потужний землетрус. Рятувальники працюють цілодобово, не покладаючи рук. Їх не вистачає - незважаючи на спроби всього світу допомогти. Напередодні не підтвердилася інформація про загибель двох українців у місті Хатай - за перевіреними даними, людей вдалося врятувати з-під завалів, йдеться в ТСН.

Прославляючи вищі сили, з-під сирійських та турецьких завалів дістають живих людей. Епіцентр землетрусу - Кахраманмараш - згори нагадує зону бойових дій.

Українка Арзи Мамбетова каже, що пережити землетрус в Газіантепі їй було страшніше, ніж початок повномасштабної російської агресії в Києві. “У нас я розуміла, що ЗСУ захистять, а тут ніхто нікого не захистить. Вибігли, страшно, дуже страшно”, - розповідає вона.

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Один із найстрашніших в історії Туреччини землетрусів розвалив історичну фортецю, що стояла ще від часів Римської імперії. Рятувальники працюють там цілодобово, попри те, що регіон досі продовжує трусити афтершоками.

87 українських рятувальників - серед тих, хто з усього світу терміново вирушив на допомогу до постраждалих регіонів. Щоправда, їм для того, аби вилетіти до Туреччини, треба було ще доїхати до кордону з Румунією. Розбиратимуть завали пліч-о-пліч з іншими вони будуть днів з десять. З кожним днем ймовірність знайти там живих людей зменшується.

Президент Туреччини Ердоган в епіцентрі обіймається з людьми, обіцяє всім, хто залишився без осель, компенсації і нове житло. Для нього землетрус - ще й політична катастрофа, адже 14 травня президентські вибори. Скасовувати їх чи переносити він не збирається. Відтак ці перегони стануть для нього чи не найскладнішими за 20 років перебування при владі. Опозиція закидає саме йому неготовність різних систем країни до такої катастрофи.

Попри те, що Туреччина розташована в сеймсмонебезпечній зоні і це не перша трагедія такого масштабу, на камери Ердоган підтверджує, що проблеми були, але переконує, що їх вирішили.“Всі державні установи зараз працюють. В перший день у нас були певні проблеми, але вже на другий день і сьогодні - ситуація повністю контрольована”, - запевняє він.

Водночас експерти з різних країн світу попереджають, що в небезпечній зоні розташоване і одне з найбільших міст Туреччини, Стамбул. Загинути там можуть тисячі, втратити житло мільйони. З імовірністю в 65% потужний землетрус із магнітудою вище 7 балів прогнозують у найближчі 7 років. Стамбул розташований на стику Анатолійської та Євразійської тектонічних плит і нинішній землетрус лише наблизив можливу майбутню катастрофу. Влада ж не виконує планів щодо безпечної забудови міста і останні роки багатоповерхівки в Стамбулі ростуть, наче гриби після дощу.

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