Українці відмовляються від пишних святкувань: як війна змінила весільну індустрію

Пакували весільні сукні у валізу і везли їх до Європи.

Підприємці Буковини, яку називають столицею весільної моди, кажуть, що росіяни ледь не знищили все, що вони будували роками.

Як війна змінила весільну індустрію, в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Вікторія Танасійчук.

Сотні розкішних суконь не поїхали ні до Харкова, ні до Одеси, ні до Києва. Весільний бізнес чернівчанки Алли Царь, який до повномасштабної війни відправляв сукні для магазинів у всій Україні, зараз суттєво скоротився.

"Ці сукні стоять, невідправлені, але наразі нікому не потрібні. Відсіявся український ринок повністю. Все на закордон: Італія, Німеччина, Польща, Португалія", - говорить власниця весільного салону Алла Царь.

Та навіть іноземні партнери, з якими співпрацювали роками, поки обережні з замовленнями з України, каже пані Алла.

Схожа ситуація і в інших салонах. Так, 24 лютого підприємиця Ілона Бордян відмовилася від 60% клієнтів-росіян. "Просто заблокували і все, тому, що люди нас не чують", - ділиться вона.

Через 2 тижні після вторгнення жінка зібрала найпопулярніші моделі своїх суконь і повезла їх до сусідньої Румунії, а потім і до Італії.

"Це стало таким суттєвим кроком, який допоміг нам вижити. Ми зуміли зберегти робочі місця, ми можемо платити країні податки, ми можемо бути корисними і нашим ЗСУ", - говорить Ілона Бордян.

Від зміни геокурсу весільні підприємці лише виграють, запевняють у салоні "Маріна". Цей бренд ще 2014 року відмовився постачати буковинську продукцію до країни-агресорки.

"Ми втратили 70% ринку збуту, але це нам дало хороший поштовх для того, щоб тримати курс у напрямку Європи", - пояснює Юлія Угрін, адміністраторка весільного салону.

І це тепер дозволяє вести бізнес навіть під час війни. А ще поруч із весільними сукнями шити амуніцію на фронт. Війна принесла з собою і нові модні тенденції, розповідають у салоні. І хоч цього року росіяни зіпсували сотні весіль, підприємці вірять, що вже наступного сезону, після перемоги, українки знов одягнуть їхні найрозкішніші вбрання.