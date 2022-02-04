Українці все частіше дізнаються, що їхні декларації з сімейними лікарями анульовані: як діяти

В Україні забагато стоматологів, а сімейними лікарями бути не так престижно.

Чому єдина успішна ланка медичної реформи дала збій, коли пацієнти тижнями не можуть потрапити на прийом до терапевта, а лікарі не встигають відповідати на дзвінки і повідомлення хворих.

ТСН.Тиждень дізнався, куди бігти, якщо захворів, а лікар недоступний.

Якщо “Дельта” переповнювала важкими пацієнтами стаціонари та реанімації, то новий штам коронавірусу - “Омікрон” - став екзаменом для сімейних лікарів. І - пацієнтів. Він більш заразний, але проходить легше. Тому більшість українців звертаються за допомогою саме до терапевтів, сімейних лікарів та педіатрів. І раптом з`ясовують, що їхнього лікаря немає, а декларація анульована. “Медики звільняються, не витримують. Ми дуже від цього страждаємо, тому що в них було багато підписано пацієнтів. І вони всі звертаються, а ми їх не можемо підписати, тому надаєм їм допомогу екстренну”, - розповіла Ольга Остапенко, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м. Києва.

Медики не витримують “цунамі” з пацієнтів, що цілодобово дзвонять зі скаргами на температуру, кашель чи біль у горлі. А - ще стоїть черга за лікарняними. “Вони працюють по 12 годин кожен день - і на прийомі, і потім уже вдома на телефонному зв’язку. За законом лікар може приймати 5 годин. За годину - 3 пацієнта. В доковідний період було 15-20 пацієнтів в день, а сьогодні приймають по 35-40 пацієнтів” - продовжила Ольга Остапенко.

На початку медична реформа планувалася, як профілактична, але стала - конвеєром для прийому хворих коронавірусом та інші сезонні захворювання. Кілька “ковідних хвиль” показали, як не вистачає Україні фахових сімейних лікарів, які прийняли удар на себе.

Сам на сам з температурою: що робити, якщо ваш сімейний лікар звільнився?

У Мінздоров'ї про це знають і збираються трохи розвантажити лікарів першої ланки. “У нас медичних працівників багато, але є диспропорція в розподілі. На превеликий жаль, професія сімейного лікаря не є так престижною, як нам хотілось би. У нас престижніше працювати в стаціонарі, акушер-гінекологом. Є території, де стоматологів більше, ніж сімейних лікарів” - заявила заступниця Міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

То що робити тим, хто про втрату лікаря дізнався, просто біля кабінету? Чи справді сімейні лікарі закінчилися? І які нововведення 2022 року спростять життя і медикам, і їх пацієнтам? Рецепт на порятунок дивіться вже цієї неділі о 19:30. Тільки в програмі ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.

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