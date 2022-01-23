Українці все частіше почали одночасно хворіти і на COVID, і на грип: як розрізнити симптоми

Українці все частіше почали одночасно хворіти і на COVID, і на грип: як розрізнити симптоми

Пік захворювання на коронавірус в Україні припаде на кінець лютого.

В Україні вже почалася прогнозована нова хвиля стрімкого поширення COVID-19. За останню добу – понад 15,4 тисячі нових випадків. А в суботу – взагалі 22 тисячі. Ще в понеділок недужих було трохи більше п'яти тисяч.

Нова хвиля COVID йде із заходу країни. Івано-Франківська область від 24 січня - в "червоній" зоні. На межі - Буковина та Львівщина. В останній - школярів уже відправляють на дистанційку.

І проблему підсилює те, що до COVID додається ще й сезоний грип. І цьому небезпечному поєднанню вже придумали назву - "твіндемія". Про це 23 січня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Родина журналістів Інни та Ігоря буквально злягла напередодні Нового року. У всіх була температура від 38 з половиною. У старшого хлопця – взагалі більше 40 градусів.

"Він каже, що голова болить, холодно, замотався. Ну, давай температуру поміряєм – 40,2", - каже мати Інна Боднар.

Спочатку подумали, що COVID. Здали аналізи крові, і тести і на COVID, і на грип. Останній, до речі, можна замовили в аптеці онлайн. Виявилося, що у всіх грип типу А.

Ігор різницю відчув на собі, бо раніше перехворів на коронавірус.

"Якщо COVID – то це дуже крутить тіло, все тіло просто викручує. І це протягом двох тижнів. Дуже важко, хоча не висока температура – 37,5. А якщо грип, то це як правило висока температура і вона досить швидко минає", - каже батько Ігор Бондаренко.

Нова хвиля коронавірусу – як відрізнити штам COVID від сезонного грипу і чи можливий локдаун

Інна провітрювала кімнати, усім міряла температуру, збивала її жарознижувальними та всіх змушувала багато пити. І у цих справах недуги не відчула.

"Лікарка прийшла все ж дивитися, всі ж хворі. А я кажу: "А я коли?". А вона каже: "Ви знаєте, мами не хворіють", - сміється. – "Ви можете захворіти, коли всі одужають. Або ж отак на ногах перебігати і не відчути цього", - переповідає Інна.

За такої симптоматичної картини, як у сім’ї Інни, медики часто приписують і антибіотики. Попри те, що на віруси вони не діють. Але Інні пощастило з правильним лікарем.

"Вони нічого не допомагають, а лише пригнічують твій імунітет, який високою температурою відповідає на вірус", - каже Інна.

Антибіотик може прописати лікар, лише коли з'ясує, що приєдналася бактеріальна хвороба. А от грип додому приніс найменший із дитсадка. Там пів групи покосила недуга. І це не поодинокі випадки, кажуть лікарі. Разом із COVID, який перекинувся на малечу, активізувався грип.

"Ми практично не мали грипу через суворі карантинні обмеження. Цього року в цьому сезоні поряд з COVID -19 ми також маємо багато підтверджених випадків грипу, які зумовлені грипом типу А", - розповідає імунолог Федір Лапій.

Але найсумніше – що можна хворіти і грипом, і COVID одночасно. У Європі вже навіть назву цій загрозі дали – твіндемія, і вона вкрай небезпечна. Ризик смерті зростає майже вдвічі.

У звіті Європейського центру профілактики та контролю захворювань стверджують, що "твіндемія" може призвести до перевантаження систем охорони здоров’я, які і так нині переживають погіршення епідеміологічної ситуації у зв'язку із поширенням заразнішого варіанту коронавірусу -"Омікрон". Тому єдиний вихід убезпечити себе від ускладнень і смерті від грипу та COVID – це вакцинація. І для нового штаму "Омікрон" – подвійна доза разом із бустерною – спрацює, кажуть фахівці.

"Якщо брати високу заразність, то за короткий період часу ми будемо мати хоч і менший відсоток тих, хто буде тяжко хворіти. Але в кількості це буде більше", - переконаний імунолог Федір Лапій.

Як ця зараза стрімко поширюється, бачимо на заході країни – Прикарпаття від 24 січня - у "червоній" зоні. На черзі - Буковина і Львівщина.

"Такої динаміки ми ще у Львові за два роки не бачили. Сьогодні на ранок 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих орієнтовно 10 тисяч, велика частина на самоізоляції і частина не прийшли, тому що цілі класи пішли на дистанційне навчання", - розповів мер Львова Андрій Садовий.

Про зростання захворюваності саме серед дітей говорять і у львівському Охматдиті. Нині тут 75 дітей з коронавірусом. І це найбільше за увесь час пандемії, кажуть медики.

"Діти не вакциновані, контактні дуже між собою - садочки, школи, вони бавляться. При вітрянці контагіозність 90-100%, тобто законтактувало 100 дітей, 100 захворіло. Так само при "Омікроні", - каже директорка Львівської обласної лікарні Охматдит Олександра Бурда.

Поширення COVID серед дітей лікарі пояснюють появою нового штаму, до якого чутливі діти. І впливом новорічно-різдвяних свят, коли великі родини збиралися разом і багато контактували.

А от пік захворюваності припаде на 20-25 лютого, прогнозують у Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що показники можуть сягнути 59 тисяч інфікованих за добу. Тобто втричі більше, ніж зараз. Однак так само швидко, як прийшла, хвиля COVID має швидко і піти на спад.

А от щодо запровадження локдауну - у владних кабінетах поки що не говорять.

Автори: Ірина Коваленко, Марічка Кужик