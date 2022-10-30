Українці вже можуть взяти кредит на житло лише під 3% річних: як діє "єОселя"

Українці вже можуть взяти кредит на житло лише під 3% річних у рамках програми від держави "єОселя", йдеться в ТСН.

Програма “єОселя” запрацювала, вже доступна іпотека під три відсотки річних і вже є перший виданий кредит - це поліцейська з Чернігова.

Навіть в мирний час придбати квартиру за власний кошт міг лише один відсоток з 40 мільйонів українців, решта - лише за допомогою банків. Торік іпотеку видали майже одинадцяти тисячам сімей і це було вдвічі більше, ніж рік попередній.

Війна зруйнувала і плани уряду забезпечити українців доступним житлом і сподівання ріелторів - оживити ринок нерухомості. З початком повномасштабної війни в Україні кредитів, навіть під високі відсотки, банки зараз не видають.

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ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ КРЕДИТ ПІД 3%

Державна програма під назвою “єОселя” дозволяє придбати житло в іпотеку на дуже вигідних умовах. Мінімальний внесок - двадцять відсотків, ставка по кредиту - більше ніж скромна - три проценти. Виплачувати їх можна протягом двадцяти років, та на бажані квадратні метри під такі умови можуть претендувати поки що не всі.

На першому етапі і поки тестується система - взяти такий кредит зможуть бюджетники - військові-контрактники, силовики, рятувальники, медики, науковці та освітяни. За розрахунками Мінфіну, грошей, що виділили на цю програму вистачить на 20 тисяч родин до кінця року.

Та чи всі зможуть нею скористатися? Адже попередня іпотечна програма під 7% сподівано не виправдала, планували роздати 5 000 кредитів - видали трохи більше тисячі, все через недосконалі умови. В новій програмі є ряд покращень. “Не можна сказати безкоштовний кредит, але він такий знаєте дуже-дуже комфортний для виконання своїх зобов’язань позичальником”, - твердить президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта.

Втім, і тут є свої вимоги - у позичальника та членів його родини за останні п'ять років не має бути власної нерухомості понад 52-квадрати. Кредит не дадуть, якщо на момент повернення коштів вік перевалить за сімдесят. Є обмеження і по доходу - він не може перевищувати 10 середніх зарплат по регіону. За даними Державної служби статистики, станом на січень найбільше отримують у столиці, найменше - на Буковині.

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ЯК ОТРИМАТИ КРЕДИТ?

Потрапити до програми “єОселя” дуже легко і прозоро, каже Анжеліка Іванова, директорка з комунікацій “УкРФінжитло” - компанії, яка і розпоряджається державними коштами на іпотеку. “Для того, щоб взяти участь у програмі - не треба нікуди йти, вхід у програму відбувається виключно через “Дію”, - зазначила вона.

Поки що “єОселя” працює в тестовому режимі, а тому зайти в неї через “Дію” можна лише з комп'ютера. Там потрібно пройти алгоритм, який вона запропонує і самостійно обрати банк, який видаватиме позику. Наразі, давати пільгову іпотеку погодились чотири банки. “Банк даватиме гроші під конкретне житло. Після того як банк погодить вашу заявку і надасть відповідь, що може вас прокредитувати на таку-то таку-то суму, ви шукаєте житло і потім приходите до банку з документами, про які вас банк попросить паперовими поки в тому числі”, - пояснює Анжеліка Іванова.

ЯКЕ ЖИТЛО ПІДХОДИТЬ?

У столиці це буде зробити непросто, стверджує Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості. Шукати можна, і на первинному ринку, і на вторинному, але там пропозицій під програму - замало. Адже кредит дадуть під житло, якому не більше 10 років. За формулою 52 квадрати на заявника плюс двадцять метрів на кожного члена родини.

Є обмеження і по сумі - суть в тому, що вартість квадратного метра не може перевищувати встановлену Мінрегіоном суму, помножену на коефіцієнт. Від регіону до регіону цифра буде різною. Наприклад, у Вінниці - це тридцять тисяч за квадрат, а от у Києві - 46 тисяч. З нинішнім курсом доллара знайти таку у столиці буде складно.

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“Знайти квартиру на тих умовах буде дуже не просто, в Києві мається на увазі, ціни в воєнний період не зазнали таких змін суттєвих, з точки зору пониження, ринок достатньо тримається впевнено. Середня вартість такої квартири буде складати більше 1000 доларів за квадратний метр”, - зазначає президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта.

Не варто забувати, що перш ніж подавати заявку в банк - треба мати початковий внесок. Він складає 20% від вартості житла.

Уряді заявляють, головна ціль програми - розв’язати проблему нестачі доступного житла для українців. Та чи матиме вона успіх? Чи дасть поштовх для розвитку будівництва нового житла? Чи зважиться хтось купувати нове житло під загрозою обстрілів? За місяць роботи програми у тестовому режимі - кредит під три відсотки погодили всього одній людині.

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