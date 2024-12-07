Українці, які бачать Росію з вікна, розповіли про таємний задум окупантів

В прикордонних громадах України розповіли про жорстокі атаки російських дронів по цивільному населенню.
Ворог не тільки розглядав Сумський напрямок як свою чергову ціль (про наявність такої мети розповів головком ЗСУ Олександр Сирський).
Путінська армія в ці дні намагається знищувати прикордонні українські села, атакуючи їх вже касетними снарядами та переслідуючи місцевих мешканців FPV-дронами — один з таких прикладів в коментарі для ТСН.ua навела голова прикордонної Миропільської громади на Сумщині Олена Шаркова.
"За останню добу окупанти здійснили обстріл нашої західної околоці — Миропілля. Ворог здійснив обстріл касетними снарядами. Було близько 90 прильотів по околиці села. Є поранена людина, літають ворожі FPV-дрони. По нашій громаді окупанти здійснюють 1-2 артилерійських обстрілів на тиждень, але FPV-дронами нам просто знищуюють село. Якщо раніше вони шукали якісь підозрілі цілі, то зараз атакують цивільні будинки, автівки і просто людей", — розповіла нам Олена Шаркова.
Мешканці прикордоння Чернігівської області, які фактично бачать кордон з вікна, розповіли нам, що чують вибухи практично щоденно.
"Наскільки чутно, працюють ворожі міномети. В громаді є села, де станом на зараз через обстріли більшість населення виїхала, а залишилось від 4 до 30 мешканців. Є села, в яких частина будинків згоріла ще влітку", — розповів ТСН.ua мешанець прикордонної Семенівської громади.
До цього він додає, що навесні, як і інші мешканці прикордоння, планує повернутись додому, сподіваючись на те, що ситуація дозволить це зробити.
На думку опитаних ТСН.ua мешканців прикордоння Чернігівщини та Сумщини, ворог тероризує населення з єдиною метою.
"Обстрілює для того, щоб ЗСУ розпорошували свої зусилля, щоб не дати Україні направляти додаткові сили на більш загрозливі напрямки на сході та півдні держави", — припускають мешканці прикордоння та роблять висновок, що їхні території будуть під особливим прицілом до тих пір, поки триватиме війна.
Раніше повідомлялось про те, як Курська операція змінила ситуацію у Сумській області.
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