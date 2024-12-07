Українці, які бачать Росію з вікна, розповіли про таємний задум окупантів

Ворог не тільки розглядав Сумський напрямок як свою чергову ціль (про наявність такої мети розповів головком ЗСУ Олександр Сирський).



Путінська армія в ці дні намагається знищувати прикордонні українські села, атакуючи їх вже касетними снарядами та переслідуючи місцевих мешканців FPV-дронами — один з таких прикладів в коментарі для ТСН.ua навела голова прикордонної Миропільської громади на Сумщині Олена Шаркова.



"За останню добу окупанти здійснили обстріл нашої західної околоці — Миропілля. Ворог здійснив обстріл касетними снарядами. Було близько 90 прильотів по околиці села. Є поранена людина, літають ворожі FPV-дрони. По нашій громаді окупанти здійснюють 1-2 артилерійських обстрілів на тиждень, але FPV-дронами нам просто знищуюють село. Якщо раніше вони шукали якісь підозрілі цілі, то зараз атакують цивільні будинки, автівки і просто людей", — розповіла нам Олена Шаркова.



Мешканці прикордоння Чернігівської області, які фактично бачать кордон з вікна, розповіли нам, що чують вибухи практично щоденно.



"Наскільки чутно, працюють ворожі міномети. В громаді є села, де станом на зараз через обстріли більшість населення виїхала, а залишилось від 4 до 30 мешканців. Є села, в яких частина будинків згоріла ще влітку", — розповів ТСН.ua мешанець прикордонної Семенівської громади.



До цього він додає, що навесні, як і інші мешканці прикордоння, планує повернутись додому, сподіваючись на те, що ситуація дозволить це зробити.



На думку опитаних ТСН.ua мешканців прикордоння Чернігівщини та Сумщини, ворог тероризує населення з єдиною метою.



"Обстрілює для того, щоб ЗСУ розпорошували свої зусилля, щоб не дати Україні направляти додаткові сили на більш загрозливі напрямки на сході та півдні держави", — припускають мешканці прикордоння та роблять висновок, що їхні території будуть під особливим прицілом до тих пір, поки триватиме війна.

Раніше повідомлялось про те, як Курська операція змінила ситуацію у Сумській області.

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