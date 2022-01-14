Українці з надмірною вагою все частіше відмовляються від дієт і зважуються на урізання шлунку

Українці з надмірною вагою все частіше відмовляються від дієт і зважуються на урізання шлунку

Такі операції в Україні проводять ледь не під грифом “секретно”.

Щоб схуднути українці йдуть на радикальний метод - баріатричну хірургію. Однак, в Україні про нього досі говорять тільки пошепки.

ТСН.Тижню вдалося потрапити в операційну і розвідати, кому призначають вирізання частини шлунку, кому відмовляють і скільки таке екстремальне схуднення коштує?

Українці стрімко товстішають, про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров’я. Більше як половина населення мають надмірну масу тіла, ще чверть страждає на ожиріння. Таких людей називають “великими” і закликають полюбити себе такими як є. Та модний ”бодіпозитив” аж ніяк не лікує від фізичних страждань, що переслідують людей із зайвими кіло щосекунди.

37-річна Катерина Шиян ще донедавна носила одяг розміру 8XL. “Бодіпозитив - це, звісно, добре. Однак ти не відчуваєш себе здоровою. Ти відчуваєш себе позитивною… розвалюхою” - ділиться своїми переживаннями Катя.

Цілий букет хвороб - вірний супутник ожиріння. Цукровий діабет 2-го типу, підвищений тиск, задишка, неможливість народжувати - лиш деякі пункти з довгого списку побічних ефектів.

Українці їдять занадто багато нездорової їжі, стверджує дієтологиня Наталя Самойленко. А коли з надмірною вагою боротись самостійно стає несила, йдуть під ніж. “Баріатрія - це сучасний спосіб корекції ваги, корекції діабету 2-го типу. Ця операція є в протоколах лікування ожиріння. Лікарі направляють на такий тип хірургічних операцій” - каже Наталя Самойленко Баріатрія.

Людині вирізають частину шлунку і таким чином, зменшують потребу у великих порціях за обідом. Однак, досі про такі операції, говорять, інформації мізер, а ту що є передають від вуха до вуха.

Катерина Шиян - одна з тих, хто дуже довго шукав, хто б з лікарів зважився на таке екстремальний хірургічний експеримент, і знайшла. “Люди соромляться, бояться зізнатися, що пішли на такий відчайдушний крок” - зізнається Катерина.

Замість дієти - скальпель: українцям вирізають частину шлунку ледь не під грифом “секретно”

ТСН.Тижню вдалося потрапити в операційний блок. На наших очах Андріан Рейті, хірург-баріатр зменшив шлунок 200 кілограмовому чоловіку майже вдесятеро. “Таких лікарень в Україні небагато - можна на пальцях однієї руки перерахувати. І я часто відмовляю пацієнтам”, - під час маніпуляцій розповідає хірург.

Однак, чи справді зменшення шлунку дає феноменальний результат? Ми покажемо все до і після операції. І розкажемо, які ризики і протипоказання існують, а кому треба записуватись на прийом до хірурга-баріатра вже завтра. Відповіді - цієї неділі тільки в ТСН.Тижні з Аллою Мазур.

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