Українці з усієї країни розгорнули над Дніпром 400-метровий прапор заради єдності берегів

У столиці синьо-жовтим стягом сполучили правий та лівий береги Дніпра і для цього пошили майже півкілометровий стяг.

Біля трухановго острова збирається все більше люду, а Національна філармонія України задає цій зустрічі настрій. Серед учасників херсонці, донеччани, запоріжці та кияни, йдеться в ТСН.

«Для нас дуже символічна ця акція, тут багато є херсонців, ми звернулися до друзів, тимчасово переміщених осіб і з Мелітополя, Маріуполя, і вони теж тут поряд з нами, і кияни прийшли. Тому сьогодні ми хочемо з'єднати два берега, символічно провести акцію єднання. Ми хочемо послати месидж і тим людям, які в окупації, які зневірені, які мають мало інформації, що про них ніхто не забув, що рано чи пізно Україна їх звільнить і ми повернемося до себе додому», - каже гендиректор Херсонського академічного театру ім. Миколи Куліша Олександр Книга.

Подібне з'єднання двох берегів Дніпра ми традиційно проводимо 22 січня, у день коли 120 років тому, у часи Визвольних змагань, у боротьбі за Незалежну державу, у воєдине злилися УНР та ЗУНР. Пізніше, подібне ми бачили у живому ланцюзі від Львова до Києва, на початку 90-стих.

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Від попередніх, важливих історичних об'єднань, сьогоднішня акція відрізняється тим, що тоді ми лише боролися за Незалежність, а сьогодні ми її маємо і вкотре доводимо, що ми єдині. А ще дуже злі, на наших ворогів, а тому нашу соборність ніколи, нікому, не віддамо.

І тому щиро та сміливо, розгортаємо свій синьо-жовтий стяг, будь-де у нашій Україні, і зокрема в столиці. Гучно співаючи своє рідне: "Ще не вмерла України, ні слава, ні воля", і "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці".

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