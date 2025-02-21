Українці за 10 тисяч доларів купили будинок для родини з Донеччини: вони опікуються сотнею тварин

Українці зібрали десять тисяч доларів та купили будинок для родини зоозахисників Наталі та Сергія Тимошенків. Вони – вже двічі переселенці, які були змушені тікати від війни. Подружжя має притулок і сьогодні опікується понад сотнею тварин.

Жінка в коментарі ТСН.ua розповіла, не вірила, що їм допоможуть чужі люди і називає це справжнім дивом.

До 2014 року родина мешкала у Донецьку та організувало притулок для тварин просто у себе вдома. Проте через російське вторгнення і окупацію Тимошенки були змушені переїхати на територію, підконтрольну Україні. Оселилися у селі Журавка Покровського району, що неподалік Авдіїївки. Наталя з чоловіком забрали своїх чотирилапих і облаштували тут новий притулок.

Притулок Тимошенків / Фото надала Наталя Тимошенко

Однак 2024 року через повномасштабне вторгнення Росії подружжя було змушене у відчаї шукати, куди тікати знову.

“Тут кожен день – жах. Сьогодні вночі поруч прилетіло, то ми з чоловіком сиділи у бункері разом із котами. Страшно. Тут кожен день страшно, лише останні три ночі було дуже спокійно, навіть тривожно. Мені 63 роки, чоловіку – 54, проте у нього складний діабет і гниють ноги”, – розповідала ТСН.ua зоозахисниця.

Притулок Тимошенків / Фото надала Наталя Тимошенко

Тоді вона знайшла будинок, куди можна переїхати та перевезти тварин. У новій домівці мало б бути багато місця, де можна розмістити кішок та собак – адже вони завжди жили в приміщенні.

Будинок у Вінницькій області коштував 370 тисяч гривень. Втім подружжя не мало таких коштів. Тоді Наталя звернулася за допомогою і попросила всіх небайдужих задонатити будь-яку суму. Так українці за кілька днів назбирали їм на нову домівку.

Притулок Тимошенків / Фото надала Наталя Тимошенко

Наталя каже, до останнього не вірила, що вони зможуть переїхати.

“Ні, не вірила до останнього. Взагалі була в такому розпачі. Ну не вірила, ні. Я не думала…Вже хоронили себе там, на Донбасі. Думали все, там ми залишимося. Це якесь диво – так швидко зібрали гроші і все ж таки купили будинок”, – розповіла ТСН.ua Наталя Тимошенко.

Притулок Тимошенків / Фото надала Наталя Тимошенко

Зоозахисниця каже, часу обирати житло не було. Обирали так, щоб було зручно тваринам, і щоб вони не заважали сусідам. Адже коли гавкають десятки собак – галас неабиякий.

“У нас немає машини, тому треба було, щоб десь базар був поруч. Ми тут на краю вулиці, сусідів немає, вони далеко. Через два місяці рік буде, як ми тут живемо. Собаки перші місяці вили, постійно гавкали. Старі наші тварини, ще донецькі, дуже важко переживали це все. Деякі пішли від нас, на жаль. Не витримали, що їм змінили вже двічі життя, і тут не в кращий бік”, – розповіла Наталя.

У новому будинку, каже, треба зробити ще багато роботи. Він холодний – побудований з глини і обнесений цеглою. Вікна старі та не відчиняються на провітрювання. А собакам треба побудувати ще один вольєр – зараз в кожному по 40 тварин, тому місця чотирилапим мало.

Притулок Тимошенків / Фото надала Наталя Тимошенко

“Дуже мало зараз допомогають. Я кожен четвер пишу пости в фейсбуці. Ми збираємо тільки на їжу, пісок для туалету кішкам, потрохи робимо ремонт. Вже зробили дуже гарну, теплу кімнату для кішек. Два вольєра гарних зробили. І поки все. Скільки я не намагалася грошей зібрати, я не можу”, – розповідає зоозахисниця.

Притулку можна допомогти фінансово, а також сухим котячим кормом, крупами та м’ясом для собак. Також подружжя шукає охочих допомогти руками – облаштувати вольєр для собак, а також електрика, щоб полагодити проводку в будинку.

Притулок Тимошенків / Фото надала Наталя Тимошенко

Притулок Тимошенків / Фото надала Наталя Тимошенко

“У нас тут є маленький будиночок – баня була чи щось таке. Ми ним не користуємося. Ну от із нього зробити домівку і вольєр прибудувати. У нас і матеріали є на це. Тільки ось рук не вистачає. Ми ж утрьох живемо. Чоловік, я і помічник Ігор. Всі ж уже в поважному віці. Ігор – з інвалідністю, чоловік теж”, – каже Наталя.

Реквізити для допомоги:

4149 6293 4399 9090

5167 8032 4777 0857 – Ощадбанк

5375 4114 2206 7897 – Монобанк

Наталія просить небайдужих допомогти.

"У пенсії соціальній мені відмовили, тому що будинок купили. Чоловік інвалід другої групи, він отримує. На тварин просимо у Фейсбуці, на себе йде тільки те, що мені мої родичі трохи допомагають. Але грошей завжди не вистачає,живемо зачастую у борг. Ще чоловік тепер повинен повернути 24 тисячі, котрі він отримував з моменту купівлі будинку. Це для нас просто жах. Домовились будемо частинами віддавати", – розповідає Наталя.

Сім'я має повернути допомогу, бо купила будинок / Фото надала Наталя Тимошенко

Сім'я має повернути допомогу, бо купила будинок / Фото надала Наталя Тимошенко

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