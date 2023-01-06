Українці за час війни вигадали чимало слів і деяких нецензурних навчили світ

"Байрактар", "прихід", "бавовна", "чисте небо": в українців з’явились нові слова і старі, які набули геть нових значень за рік повномасштабної війни. Чимало слів перейшло з української в інші мови: не всі з них, щоправда, цензурні, йдеться в ТСН.

Після вибухів на льотовищі Сакі в тимчасово окупованому Криму мало не щотижня в заголовках з'явилося одне з найдотепніших слів року - бавовна. “По-перше бавовна добре горить, як і вата. Спалахує миттєво. По-друге набухає і бухкає, сказати бухкає, як вибухає, відповідно і вибухи”, - пояснює філолог Ігор Хворостяний.

“Росіяни боялися слово вибухи, так з’явилося слово хлопок. В тексті наголоси рідко ставляться, хлопок і хлопок і вийшла бавовна”, - додає філологиня Ірина Мариненко.

Не всі неологізми цього року цензурні. Не всі виникли після початку широкомасштабного вторгнення - деякі просто набули нового значення. “Якщо раніше тривога - це було відчуття, то зараз - це однозначно повітряна тривога. Це і чисте небо - це не просто безхмарне а без ракет і безпілотників ворожих, це приліт,це град”, - додає Ірина.

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Деякі слова стосуються конкретних політиків. “Той самий Джонсонюк - суфіксальним способом”, - каже філологиня.

В інституті соціальної та політичної психології їх ділять на групи за вжитком. “Це і опис зброї, це і опис ворога, його характеристики, його якісь дії, це те, що описує українців і українську націю, і оцю здатність протистояти, чинити спротив. Про використання нашої зброї і ефективність, це те що можна вкласти в меми. Це якісь географічні об’єкти пов’язані з війною - Чорнобаївка, Буча, Ірпінь, Харків і Миколаїв, Зміїний - географічні об’єкти які не просто несуть назву а за цією назвою певна історія, певний наратив”, - пояснює Ірина.

У багатьох країнах світу є традиція обирати слово року, цьогоріч у багатьох вони так чи інше про Україну. Приміром Німеччина підсумовує 2022 поняттям “цайтнвенде” - поворотний момент. Ієрогліф “війна” виводять на каліграфічному ритуалі в буддистському храмі.

До фіналістів Британського словника “Колінз” потрапили слова Київ та “спортмивання” - себто відволікання уваги від чогось неприйнятного спортивними подіями. Але зрештою перемогла “пермакриза”. “Пермакриза звичайно пояснює не тільки британські реалії, а і реалії всесвітні. Перма - перманентний - тобто постійний”, - пояснює Ірина.

Понад триста тисяч користувачів на сайті ще одного британського Оксфордського словника проголосували за неологізм «режим гобліна». “Люди поступово почали виходити з карантинних обмежень, а звички залишаються. Якісь лінощі - вийти, одягнутися, нафарбуватися”, - додає філологиня.

А от словник Мерріам-Вебстер назвав словом року вже добре відомий психологам феномен. “Газлайтинг - це коли одна людина намагається переконати іншу в тому, що вона неправа, що вона якось неправильно сприймає цю реальність і можливо навіть сходить з розуму. Це однозначне заперечення очевидних речей”, - каже психолог Ірина Губеладзе.

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На російські спроби газлайтингу і мову ворожнечі українці часто відповідали іронією. Тепер самі називаємо машини, шо відправляємо на фронт бандеравтомобілями, коктейлі з займистою сумішшю - бандеросмузі, окупанта, аби не лаятися відправляємо курсом російського корабля. “Гумор - це захисний механізм в будь-якій кризовій ситуації. Коли ми говоримо загалом про війну і коли цього трешу дуже багато навколо, тут хочеться тільки впасти в розпач і плакати, але коли ми знаходимо в собі сили це висміяти, придумати якусь влучну назву, мемчик, картинку - це про нашу здатність опрацьовувати цей травматичний досвід. Коли ви навколо спільного жарту смієтеся, коли на пів слова якусь перекручену фразу”, - додає психологиня.

“Ті ж самі “немає сечі терпіти ці борошна” - тобто, коли гуглперекладач неправильно перекладає текст”, - додає філолог.

Деякі слова навіть проникають в інші мови завдяки українському колориту. Найпопулярніший англомовний словник сленгу - потрапляє слово зукраїнізувати - завдати болючої поразки планам за три дні захопити Київ і влаштувати там парад.

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