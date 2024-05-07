Українці за кордоном знову можуть отримати паспорт, але не всі: подробиці

Почали видавати паспорти за кордоном, але не всім. ДП “Документ” відновив видачу готових документів за межами України. Однак, консульські послуги військовозобов'язані чоловіки за кордоном все ще отримати не зможуть.

Скільки буде діяти заборона, хто зможе вже зараз отримати паспорт за кордоном та чи загрожує депортація українцям у Європі? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

За кордоном відновили видачу паспортів

Закордонні підрозділи ДП “Документ” у тестовому режимі відновили видачу готових документів. Як зазначено у повідомленні, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян: пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, дітям-сиротам, молоді тощо. Обов’язкова умова — повторне отримання SMS про готовність паспортів для видачі.

“Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.

Осіб, які чекають на видачу готових документів, просимо дотримуватись правил:

• мати SMS про готовність паспорту — (отриманих після 25 квітня);

• пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку «ДІЯ»);

• пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані”.

Також громадянам необхідно мати SMS про готовність паспорта (отриманих після 25 квітня), пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку “Дія”), пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Припинення консульських послуг

Нагадаємо, 23 квітня закордонні підрозділи ДП “Документ” призупинили видачу готових документів, що пояснювали технічними причинами. Через що розлючені українці почали “штурмувати” закордонні пункти видачі паспортів.

Того ж дня також офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку. Це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який вже підписаний президентом, опублікований та вступає в силу 18 травня 2024 року. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію.

Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.

Однак є виняток — заяву про оформлення посвідчень особи на повернення до України ви подати зможете. Водночас чоловіки, які, згідно з законодавством, мають право виїжджати за кордон, і надалі зможуть отримати переслані паспорти.

Отже чекаємо, поки інформаційно-комунікаційні системи МЗС України будуть змінені відповідно до закону про мобілізацію. А поки, що консульства не надають наступні послуги українським чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном.

Депортації не буде

Про те, що військовозобов'язані чоловіки тимчасово не зможуть оформити закордонні паспорти та отримувати консульські послуги за кордоном як ми бачимо “попіклувалася” влада в Україні. Однак, у Європі депортувати українських чоловіків не будуть. Віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що країна не видаватиме українських біженців. Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

За словами Шем’єна, Угорщина не розслідує, чи є людина військовозобов’язаною в Україні, чи ні, та, “виходячи з елементарної гуманності, не дозволить відправити її на смерть”: “Кожен біженець з України –— у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу — чи то угорську, чи то українську”

У МВС Польщі також повідомили, що українським біженцям продовжать захист навіть без паспорта. Про це написало польське видання Gazeta з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марцін Кєрвінського. Ба більше, за його словами, Польща готова охороняти права українських біженців і нікому не передасть їх приватних даних, зокрема, Україні.

Однак раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони “виконали свій громадянський обов'язок”. Він наголосив, що “українська влада робить усе, щоб забезпечити фронт новими солдатами, адже потреби величезні”.

За словами міністра оборони Польщі, українські громадяни не виконують своїх обов’язків перед своєю державою. Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні.

З подібною заявою виступили і в Литві. Міністр оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що країна думає над тим, як допомогти Україні повернути чоловіків додому, але наразі спостерігатиме, як це питання вирішуватиме Польща і може взяти з неї приклад.

Єврокомісія взагалі відмовилася коментувати рішення МЗС України про обмеження консульських послуг для українців призовного віку за кордоном. Речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер повідомила “Радіо Свобода”, що у відомстві “взяли до відома цю інформацію”.

Представник Єврокомісії Ерік Мамер теж дипломатично уникнув прямої відповіді. Не сказали у ЄС й чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.

Хто, хто — а Німеччина перша, хто став на бік українців. Там відразу заявили, що чоловіків з України не позбавлятимуть статусу біженців. Про це заявив офіційний представник МВС Німеччини Максиміліан Калль.

Водночас ані він, ані прессекретар німецького Міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині. “Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН”, — заявив представник цього відомства Крістіан Ваґнер.

Що кажуть юристи?

В свою чергу, юристи розкритикували дії української влади щодо припинення надання консульсих послуг для військовозобовязаних чоловіків, які перебувають за кордлоном. Правозахисники пояснюють, що таке рішення МЗС не зовсім коректне, оскільки закон про мобілізацію ще не набув чинності, тому посилатися на його норми і призупиняти надання консульських послуг не є правильним та порушує права людини.

Юрист і правозахисник Олександр Павліченко в ефірі “Суспільного” у телемарафоні “Єдині новини” розповів, що не так із обмеженням роботи консульств для українців призовного віку, що перебувають за кордоном під час війни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: За кордоном ВІДНОВИЛИ ВИДАЧУ паспортів українцям! АЛЕ НЕ УСІМ! Як отримати документи??

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