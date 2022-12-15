Українці замовляють приватні бомбосховища: чи захистять вони від обстрілів і наскільки комфортні

Побудувати бомбосховище коштує від 600 тис. грн і до одного мільйона.

Через численні ракетні атаки росіян українці почали ще більше перейматись власною безпекою і дедалі частіше замовляють собі приватні бомбосховища. На ринку наразі існує кілька десятків будівельних компаній, які готові побудувати вам підземне укриття.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.15:00.

Киянка Карина Пустовалова займається хатніми справами, її чотирирічна донька Ада дивиться мультфільм. Аж раптом лунає сигнал повітряної тривоги. Карина швидко вдягає доньку. Бере для неї іграшку і книгу для себе. За мить обидві вже у підвалі, який слугує мешканцям цього багатоквартирного будинку у середмісті столиці сховищем.

Ці дії в них відпрацьовані до автоматизму, розповідає Карина. У підвалі вони ховаються від 24 лютого, коли тамще були стелажі з архівними документами ЖРЕПу. Все це прибрали. Збудували ліжка, принесли ковдри, дитячі іграшки, свічки, зробили запас технічної та питної води. Але цей підвал геть не відповідає вимогам бомбосховища, скаржиться Карина.

"Будувати нові сховища необхідно. А також необхідно ще доробити старі сховища для того, щоб вентиляції не були залиті цементом, був другий вихід, а не в магазин", – розповіла Пустовалова.

Мешканцям столичних новобудов пощастило більше. Як бомбосховища вони можуть використовувати підземний паркінг. Наприклад цей у багатоповерхівці в одному зі столичних ЖК і до війни відповідав усім вимогам та стандартам захисних споруд, розповів головний інженер компанії-забудовника Ігор Роман.

"У нас є тепловентелятори, які на випадок низької температури можуть буть ввімкнені і досить швидко тут забезпечать більш комфортні умови. У нас є припливно-витяжна вентиляція. Він обладнаний санітарно-технічними вузлами. Тут є окремі 6 виходів. Він повністю заглиблений і декількасот людей можуть тут перебувати у повній безпеці", – розповів інженер.

Від початку повномасштабного вторгнення росіян дедалі більше українців почали віддавати перевагу приватним бомбосховищам. Побудувати таке можна просто у дворі власного будинку, школи, офісу чи садиби.

На перший погляд може здатися, що це звичайна однокімнатна квартира в багатоквартирному будинку, але це сучасне бомбосховище.

"Повноцінний санвузол з душовою, мінікухня, спальні місця двоярусні, зона для зберігання провізії. Водопровід, каналізація, електропостачання, слаботочні мережі, Інтернет, кондиціювання та вентиляція. Та додатковий евакуаційний вихід", – розповів керівник проєктного відділу будівельної компанії Рустам Мамедов.

Це бомбосховище під землею, просто на подвір’і приватного будинку на Київщині будують для звичайної родини. Воно має площу 45 кв. м і може вмістити до 8 осіб. Повністю захищене від ґрунтових та дощових вод. Із комфортом для себе у ньому можна перебувати кілька діб. Побудувати таке коштує від 600 тис. грн і до одного мільйона. Будівництво займає приблизно місяць. І має захистити від обстрілів ворожої артилерії та уламків ракет.

"Робиться залізобетонна монолітна основа і після чого вже приступаємо до зведення стін. З монолітного залізобетону опісля робиться перекриття, так само з монолітного залізобетону товщиною понад 400 мм", – розповів представник будівельної компанії Олексій Коренєв.

Максимальний попит на будівництво таких укриттів був у квітні. Особливо на Київщині та Харківщині, розповідають експерти. Вони певні – зацікавленість українців приватним сховищами зберігатиметься й після війни. Тим часом у Києві закінчилась повітряна тривога і Ада з мамою повертаються до квартири.

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