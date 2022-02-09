Українці зможуть дистанційно відкривати е-лікарняні: як і кому це дозволять

Українці зможуть дистанційно відкривати е-лікарняні: як і кому це дозволять

У МОЗ очікують, що це значно розвантажить лікаря.

Відкрити електронний лікарняний в Україні можна буде без візиту до лікаря, якщо пацієнт має прояви грипу, ГРВІ або COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Пацієнти, які мають прояви грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або гострого респіраторного захворювання, можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря", - сказав очільник МОЗ.

Ляшко уточнив, що міністерство розробило та видало наказ № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках", який вже пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

"Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, що допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки, які сьогодні найбільше відчувають на собі тягар у зв’язку із особливістю "Омікрона", який швидко розповсюджується", - сказав Ляшко.

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Крім того, голова МОЗ пояснив, що, згідно з новаціями, у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або гострої респіраторної інфекції пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування. За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, який є основою для відкриття електронного лікарняного.

Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження терміну своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку.

"Це значно розвантажить лікаря та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу", - зауважив Ляшко.