Українців атакують отруйні павуки?: у Мережі несеться справжній "апокаліпсис"

Нашестя павуків в Україні! У соціальних мережах повідомляють про надзвичайну активність отруйних павуків у кількох регіонах. Мовляв, через спеку смертельно небезпечні тарантули та каракурти з’являються вже у північних регіонах країни. Йдеться про те, що маса людей вже потрапили до лікарень. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я також зробили гучну заяву.

Чи дійсно все так катастрофічно, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Павуки атакують

В Україні існує майже тисяча видів павуків і всі вони отруйні. А через аномальну спеку цього літа їх стало ще більше! Користувачі соцмереж почали бити на сполох. У низці регіонів України з’явились повідомлення про надзвичайну активність отруйних павуків. Зокрема відео із нібито небезпечним павуком у Львові поширили у телеграмі.

Нашестя павуків на Київщині

Проте і це ще не все. Користувачі соціальних мереж заявили, що, мовляв, через спеку небезпечні тарантули та каракурти з’являються вже у північних регіонах країни. Зокрема відео з павуком поширили столичні телеграм-канали. На кадрах начебто житель Київщини показує павука на своїй грядці, і разів десять каже – ЦЕ Ж ТАРАНТУЛ!

Павучий апокаліпсис

Гучні історії про павуків дійсно заполонили інформаційний простір останніми днями. Йшлося про начебто укуси людей на Одещині, Херсонщині та навіть у Дніпрі.

"Останніми роками в Дніпрі та області з настанням тепла активізуються павуки. Серед них і каракурт, чия отрута в 15 разів сильніша, ніж у гримучої змії. На щастя, обсяг, який впорскується каракуртом, незрівнянно менше зміїної дози. Однак, якщо вчасно не надати допомогу, можуть бути серйозні наслідки".

Ба більше, виявилося, що до історій про павуків доклали руку і рашисти. Так, у Мережі з’явилися повідомлення, що в Україні – справжній павучий апокаліпсис, внаслідок якого начебто є кілька смертей і маса людей потрапила до лікарень. Але брехню швидко розкусили.

Спростування МОЗ

Але не все так катастрофічно. Всі ці повідомлення про нібито аномальне збільшення в Україні кількості отруйних павуків спростували. Зокрема у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що інформація не лише не відповідає дійсності – це черговий російський фейк. Йдеться про те, що масового звернення по меддопомогу через павуків не було.

“На болотах, схоже, чергове загострення. Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий – нашестя отруйних павуків. Причому ця "епідемія" в їхній хворобливій уяві походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби! Добре, що хоч не гібрид павука і голуба... Мовляв, у нас тут справжній апокаліпсис: вже є кілька смертей, і маса людей потрапила до лікарень. Проте реальність, як завжди, набагато прозаїчніша. Жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було”.

Нашестя павуків – фейк

Зі свого боку, у Центрі протидії дезінформації при РНБО верифікували зазначені повідомлення в Міністерстві охорони здоров’я.

“Пропагандистські ресурси поширюють повідомлення про нібито "атаку на Україну отруйних павуків". За словами ru-пропагандистів, нібито вже зафіксовано кілька смертей, багато людей перебувають у лікарнях. Окремі ворожі ресурси навіть пов’язують "нашестя павуків" із роботою "американських біолабораторій". Центр верифікував інформацію в Міністерстві охорони здоров’я. За їхніми даними, про масові звернення по меддопомогу у звʼязку з укусами не йдеться”.

Випадок укусу небезпечного павука

Насправді ж у липні зареєстрований лише один випадок укусу смертельно небезпечного каракурта, після якого постраждалий житель Одещини звернувся до медиків, про що ми повідомляли раніше. Зокрема йшлося про те, що у місті Болград чоловік потрапив до реанімації через укус. У місцевій лікарні повідомили, що за пацієнтом спостерігають у реанімаційному відділенні, пише місцеве видання "Махала".

"До нашого медзакладу звернулась перша людина по допомогу через укус павука. За словами пацієнта, це сталося під час проведення польових робіт. Після детального опису павука, якого бачила людина, ми встановили, що це каракурт. Зараз стан чоловіка середнього ступеня тяжкості, він перебуває під спостереженням у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень".

У МОЗ, втім, не заперечують: через цьогорічну аномальну спеку в Україні й справді активізувалися павуки. Проте жодних летальних випадків не зафіксовано.

"Якщо вам раптом "пощастить" зустрітися з отруйним павуком, не панікуйте – просто зверніться до медиків. Випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються".

Як розпізнати укус павука та як діяти?

Шанс зустрітися з отруйним павуком дійсно збільшився через, м’яко кажучи, тепленьке літо. Були роки й навіть десятиріччя, коли про таких, як, до прикладу, каракурт нічого не було чутно, а після зміни умов він знову "з'являвся", оскільки чисельність його різко зростала. Спекотна й посушлива погода — найсприятливіші для цього виду. Як діяти у разі укусу небезпечного павука, пояснювали у МОЗ.

Коли госпіталізують через укус?

Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його, яке самиці уподобали собі для гнізда. Після укусу на шкірі з'являється маленька червона цятка, що швидко блідне. Укус каракурта може викликати психічну неврівноваженість у людини, пекучий біль, який через 15-30 хвилин розповсюджується по всьому тілу. У потерпілого виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, ускладнення дихання.

Чи потрібно вводити протиотруту?

Жертвам, до прикладу, чорної вдови, зазвичай, прописують знеболювальні, що допомагають у лікування симптомів. Щодо протиотрути – її застосовують вкрай рідко через можливість різкої алергічної реакції.

Тим часом вчені виявили найдавнішого предка павуків і скорпіонів, який жив майже 500 млн років тому. Його фото облетіло Мережу.