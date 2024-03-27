Українців наполегливо закликали не ігнорувати повітряну тривогу: деталі

Одна з останніх атак на Київ поставила на вуха не лише столицю, а й всю Україну, адже від оголошення повітряної тривоги до удару минуло кілька секунд.

Українців попередили про підвищену небезпеку ракетної атаки 27 березня. Хто зробив заяву, що нове випливло про балістичну ракету “Циркон”, яку окупанти випустили з Криму по Києву, чому тривог тепер стане ще більше і до чого готуватися далі?

Про все це розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Українці, увага!

Не ігнорувати тривогу та дати доступ до всіх можливих укриттів 24/7. Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко звернувся до українців і попередив про високу загрозу атаки росіян 27 березня:

“Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них”.

Тривоги будуть лунати частіше

Втім, закликаємо не ігнорувати тривогу не лише 27 березня, а щодня, в країні третій рік триває війна, й вгадати, коли скаженим сусідам стукне в голову вбивати цивільне населення, неможливо. Чи не щодня нас попереджають про активність ворожої авіації, інколи це і фальшстарт, але відтепер кожна тривога — серйозна небезпека.

Нова зброя, яку росіяни почали запускати з тимчасово окупованого півострова, насторожила всіх швидкістю підльоту та дальністю. Про те, що тривог стане ще більше, попередила і начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк.

Від оголошення тривоги до удару — лічені секунди

Одна з останніх атак на Київ поставила на вуха не лише столицю, а й всю Україну, адже від оголошення повітряної тривоги до удару минуло кілька секунд. Вже під звуки вибухів діти бігли до укриттів.

Як швидко летять ракети до різних міст?

Експерти припустили, що до столиці ракета “Циркон” летить від трьох із половиною до шести хвилин. До Одеси, Миколаєва, Херсона долітає за час від 1 хвилини, до Дніпра та Запоріжжя — від 2,5 хвилин, до Кропивницького — від 3, до Харкова — від 4, а до Львова за трохи більш ніж 5 хвилин. Звертаємо увагу: це середній орієнтовний час, тому що ракета має різну швидкість на різних етапах польоту, а також маневрує у польоті.

Ракета “Циркон”, на відміну від Х-47 “Кинджал”, може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість, а не лише короткочасно розганятися до неї. Середня швидкість ракети — від 9000 до 11000 км/год і більше.

Одні експерти зазначають, що збиття ракет “Циркон” над Києвом — диво, а от керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький заявив, що сили ППО здатні їх збивати. За його словами, на одному з уламків, враженої 25 березня ракети, чітко видно, що вона була збита системою Patriot й зробив ще одну приголомшливу заяву: “Циркон” летить не туди, куди треба.

“Бойове завдання зазначена ракета не виконує. Все, що заряджене, всі характеристики “супер”, “гіпер” — все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована”.

Кульчицький також додав, що бойова частина “Циркону” містить не більш ніж 40 кілограмів вибухівки.

“Аналізи ми ще проводимо, визначимо, яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння з бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде”.

Перевірка ППО?

Тим часом новопризначений речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі “Радіо Свобода” заявив, що Росія випускає “Циркони”, бо почався дефіцит ракет інших типів. Крім цього, у такий спосіб російська армія може перевіряти українську систему ППО.

“У будь якому випадку можна сказати те, що українська система ППО — вона є найкращою у світі і здатна боротися навіть з потужними ракетами, як балістичними, так і крилатими, і будь-якими іншими. Те, що вони застосовують “Циркон” наймовірніше свідчить про те, що в них уже є дефіцит зброї, інакше б вони їх не застосовували. Взагалі, цей тип ракет — він є протикорабельним і він застосовується лише в окремих вИпадках, використовуючи різні пускові установки, типу “Бастіон”, “Бал” там деякі типи ракет можуть запускати з цих комплексів, однак ми можемо сказати про те, якби у них було достатньо ракет іншого типу, наприклад, крилатих ракет, “Калібрів”, “Іскандерів”, вони б застосовували їх. Однак, зараз ми бачимо, що вони використовують досить скландну, досить дорогу і потужну ракету, і, звісно, це може бути певний експеримент, перевірити нашу систему ППО, де що і як захищено, як прикрито, аби в подальшому використовувати це під час планування наступних повітряних атак”.

Різниця з іншими типами ракет

Нагадаємо, що експерти розбиралися і в тому, чим відрізняється “Циркон” від інших типів ракет. Детальніше про те, в чому різниця з “Кинджалом” в ефірі “Київ 24” розповів авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

Особливості “Циркону”

А особливості цієї ракети пояснив військово-політичний експерт групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

З чого запускають “Циркони”?

Олександр Коваленко також припустив, з чого все ж таки цього разу могли запустити ці ракети, адже спочатку використання ворогом “Цирконів” викликало багато запитань і супутньої недовіри хоча б з тієї причини, що ці ракети, здавалося б, не могли бути застосовані по Україні через їхню вузьку специфіку.

Остаточні результати ще чекають

Водночас експертиза зібраних уламків від збитої ракети ще триває, і лише після завершення досліджень фахівці дадуть відповідь, чи справді під час останніх атак по Україні російська армія застосувала “Циркон”. Але вже точно підтверджено і самим кремлівським диктатором, що цією ракетою вже били по Україні. Це зафіксували 7 лютого під час під час комбінованої масованої атаки.

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