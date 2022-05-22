Українців очікує дефіцит гречки: скільки коштуватиме крупа

Через повномасштабне вторгнення Росії до Україну ціни на продукти серйозно зросли. Зокрема, гречка може ще більше здорожчати.

Уряд закликає фермерів сіяти ті культури, які необхідні для українських споживачів.

Про це йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

На Київщині аграрії сіють зернові культури. Посівна, кажуть, відбувається за планом.

“Посівна відбувається вчасно. У полі працює техніка. Голодати не будемо”, - впевнений Олександр Любчич, завідділу технології посівних культур інституту землеробства.

“Наразі більше попиту на гречку, кукурудзу, сою, тому що ці культури мають внутрішній високий попит”, - зазначила Олена Костенко, заступниця директора з питань селекції інституту землеробства.

Але з гречкою виявилося не все так просто. Україна наполовину залежна від імпорту такої соціальної крупи і що гірше - від Росії. Щороку українці споживають 10 тисяч тонн гречки. Самі вирощуємо половину, решта - це крупа російського походження.

Сергій Громовий, директор Міжнародної асоціації гречки пояснює, що через експансію нашим фермерам стало не вигідно сіяти гречку.

“Сьогодні Росія фактично закрита для постачання гречки - ми почали відчувати великий дефіцит на нашому ринку, як посівного матеріалу, так і звичайної гречки. І це призведе до різкого здорожчання. Ми прогнозуємо, що вона коштуватиме на менше 80-90 гривень, в залежності від регіону”, - зазначив він.

Однак до України з Канади їде сто сорок тонн гречаного насіння. Ним можуть скористатися фермери на деокупованих територіях, які не встигли посіяти ранні культури.

Раніше стало відомо, що на час дії воєнного стану в Україні обмежено експорт гречки, жита та вівса.

Чи боятися українцям дефіциту гречки

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