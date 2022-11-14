Українців охопила найпотужніша хвиля лагідної українізації: суржик і помилки не завада

Українців охопила найпотужніша хвиля лагідної українізації, йдеться в ТСН.

Без примусу і з задоволенням - так на українську нині масово переходять ті, хто все життя був російськомовним. Причин багато, але основна - українці не хочуть спілкуватися тією мовою, якою віддають наказати їх убивати.

Тепер українська - це мова, якою спілкуються на роботі й у побуті, знімають відео блогери-мільйонники та створюють меми для соцмереж.

Юнік народився в Гвінеї, його тато - африканець, мама - українка. І саме Україну він називає своїм домом. Сюди переїхав з мамою, коли йому було 2 роки. Вдома і в школі спілкувався російською, від початку повномасштабного вторгнення одразу перейшов на українську. І це рішення для себе називає безкомпромісним. Та навіть вже не просто спілкується, а пише вірші та складає реп українською.

“Дуже часто кажуть, що в тебе така гарна українська мова. Мені було неприємно розмовляти російською. Я вирішив для себе, що я хочу розмовляти українською, мені подобається розмовляти українською. Мені подобається, як вона звучить”, - каже він.

Спочатку, зізнається, було складно, але що більше практики - то менше мовних бар'єрів.

Таких, як Юнік, багато. Лише безкоштовний курс із переходу на українську "Єдині" пройшли понад п'ятдесят тисяч українців. Кожен п'ятий учасник - з-за кордону. “Ми робимо опитування часом. Це відторгнення всього російського. Люди не хочуть розмовляти на мові, на якій віддають накази їх убивати”, - пояснюють організатори проєкту.

Перейти на українську всюди - це свідоме бажання кожного. Наразі українців вже не треба мотивувати чи переконувати. “Мова стала так само об'єднавчим фактором, як і певні маркери в історії. Вона зайняла своє абсолютно логічне місце. Багато людей зрозуміли, що спільна мова є фактором, через який ми визначаємо спільноту. Інтуїтивно ми будемо визначати єдиномовця як свого. Це те, на чому наголошували всі ці роки, коли закликали переходити на українську, бо це про побудову безпечної спільноти в першу чергу”, - переконують мовознавці.

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Тепер українською створюють меми для соцмереж і записують ролики, які збирають мільйонні перегляди. Зараз ледь не всі рекомендації в ТікТоку - це українськомовні відео.

Олег Машуков - український блогер-мільйонник, уже восьмий місяць його контент винятково українською - це близько півтора десятка історій для інстаграму та щонайменше 3 ролики в ТікТоку щодня.

“Спочатку було дуже важко жартувати, бо все ж таки не такий великий у мене словниковий запас, щоб усе на імпровізації витягувати. Але зараз уже легше, мені здається, що нормально так жартую, на мільйони залітає”, - сміється блогер.

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Ці жарти українською, нехай навіть іноді з помилками чи на суржику, підписники вже полюбили. Росіян, звичайно, серед підписників поменшало, але в цілому аудиторія за цей час виросла вдвічі. “На початку в мене було 2 мільйони, а зараз уже 4,2”, - каже Олег.

Він збавляти темпи в популяризації української не збирається, бо так одного разу він для себе вирішив сам. “Не тому, що я повинен це зробити, а тому, що я захотів. От це і є лагідна українізація”, - пояснює блогер.

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