Українців попереджають про дешеве "кустарне" пальне, ремонт після якого обійдеться в десятки тисяч гривень

Бензину і дизеля вдосталь, черг на АЗС вже майже немає, ситуація на ринку пального - стабілізувалася.

В уряді обіцяють - цього місяця в Україну планують завезти нафтопродуктів в об’ємах, які були до війни. Тож ніякого дефіциту не прогнозують, але експерти радять водіям бути обережними у виборі АЗС, тому що є ймовірність залити контрафакт, йдеться в ТСН.

Трохи більше 50 гривень за 95-й і близько 55 за дизельне пальне - такі середні ціни по мереживним АЗС. За останній місяць, через насичення ринку пальним вартість навіть трішки зменшилась, на гривню-дві.

«За останній місяць ми по насиченню ринку бачимо, що в нас ціна на дизель в середньому знизилась десь на 1.65, по декількох АЗС навіть до 2 гривень і відповідно на бензин мінус одна гривня, тобто ми бачимо за зростання обсягів - зменшується ціна», - каже перший віце-прем’єр міністерка України Юлія Свириденко.

Завдяки тому, що логістика імпорту нафтопродуктів повністю переорієнтована на західних постачальників - об’єми палива, яке завозиться з-за кордону, наразі досягли довоєнного рівня. «В нас імпорт становив 60 тисяч тонн, це в березні, якщо ми подивимось на червень місяць, це було 665 тисяч тонн, а в липні ми прогнозуємо, що це буде більше 700 тисяч тонн пального», - додає міністерка.

Однак, окрім імпорту, нині суттєву частину ринку займають вітчизняні міні НПЗ. Дрібні підприємства, які виготовляють низькоякісне пальне і продають його на невеликих АЗС, або просто з бочки. «Сто відсотків воно буде не нормальним, тому що міні НПЗ не може зробити глибину переробки, таку як нормальний завод, це горілка абсолют і самогон, тобто і те і те, від того і того п’янієш, і те і те алкогольний напій, але є різниця», - пояснює директор інституту споживчих ініціатив Юрій Чорнобривець.

А ще - різниця в ціні. Кустарно виготовлене паливо продають значно дешевше. «Якщо на великій мережевій заправці бензин коштує 52 гривні , то в них 40, різниця не в гривню і не в дві, а в 10 і більше гривень, і це ж пальне продається теж з маржою, тобто скільки воно коштує в опті, можна лише здогадуватись», - додає експерт.

Контрафактний бензин і дизель часто не дотягують навіть до стандарту євро-3. І майже напевно виведуть з ладу машину після однієї чи кількох заправок.«Погане це м’яко сказане - дуже погане. Знайомі розказували, заправились і потім робили "капіталку" двигуна, а "капіталка" двигуна дизеля коштує в 3-4 разів дорожче, ніж бензинового», - розповідають на СТО.

Саме дизельні автівки найбільше страждають від неякісного пального. На одному із СТО з початку війни подібних звернень збільшилось майже вдвічі. Неякісна солярка руйнує всю паливну систему. І її заміна, або навіть ремонт, якщо, скажімо заправились лише одного разу, коштуватиме немалих грошей.

«Це може бути стартувати від просто ремонту форсунок, якщо там дійсно паливна система не забита повністю стружкою, там від 10 тисяч гривень ремонт, закінчуючи ремонтом капітальним - це 100-150 тисяч, приблизно так», - кажуть на СТО.

Аби не довелося викладати таку круглу суму механіки радять заправлятися виключно на великих, перевірених станціях. Кажуть, економія від дешевого неякісного пального точно виллється в іще більші затрати на ремонт.

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