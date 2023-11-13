Українців просять не радіти заздалегідь: чи справді Путін виводить війська з лівого берега Дніпра

Російські війська від’ємно наступили на Херсонщині? Російські ЗМІ зранку 13 листопада шокували всіх росіян — раптово заявили про відступ збройних сил РФ на вигідніші позиції на схід від Дніпра! Відповідні повідомлення вийшли на сайтах пропагандистських медіа. Аж раптом їх усіх знесли. Що задумали російські пропагандисти та чому українців просять не радіти заздалегідь — дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.UA.

Збройні сили РФ відійшли на “вигідніші позиції” на схід від Дніпра! Зранку 13 листопада такими заголовками в мить зарясніли росЗМП. І не просто так. Про це з посиланням на пресцентр російського окупаційного угруповання “Днєпр” повідомили головні державні медіа-помийки: “РІА Новості” та ТАСС.

А вони, як маркер для інших росіян — запостили вони, отже, цар усе погодив. Але зненацька вже за кілька хвилин ці повідомлення зникли. На щастя, Мережа все пам’ятає — як відомо, скрини не горять. Тож росіяни вирішили, що просто видалити новину не вдасться, і довелося з пафосом її спростовувати.

В Україні не очікували російської реакції, а чесно заявили, що ворог усе ще стоїть на позиціях. Ба більше — таким чином російські окупанти намагаються надурити українців.

"Росіяни проводять інформаційну операцію проти України й оголосили про "перегрупування військ", яке наразі не зафіксовано. Російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил оборони України та оголосили про вихід своїх військ із тимчасово окупованих територій Херсонщини. Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України", — повідомив Центр національного спротиву.

Як пише російська псевдоопозиціонерка Собчак, пропагандисти з "РІА Новості", напевно, переплутати офіційну сторінку Мінубивства РФ із фейковою, яка керується з України.

Ну, хоч у Собчак не змінюється куратор із ФСБ. Нагадаємо, не так давно вона давала "інсайди" про те, що погроми в Дагестані керуються з України за допомогою телеграму. Тож вірити в її казки — себе не поважати. Але що ж насправді там трапилося?

Свою версію пропонує міжнародна розвідувальна спільнота "ІнформНапалм": "Ймовірно, відбувся фальстарт запланованих публікацій, і рашисти не встигли підготувати суспільну думку та війська до цього запланованого маневру. Водночас стаття про перегрупування сил досі висить на сайті Russia Today. Схожа ситуація спостерігалася в період підготовки рашистів до втечі з Херсона".

Промацують реакцію росіян. Саме такою логікою користувалися росіяни, коли вкинули цю новину.

Як пише телеграм-канал "Николаевский Ванек", у російському угрупованні давно приготували план втечі з Херосонщини.

"Інформація про відхід свинопсячих військ "на вигідніші позиції" в Херсонській області є перевіркою реакції. Як розповідає наше джерело в оперативному угрупованні "Дніпро" (про рівень достовірності вирішуйте самі), плани відходу справді є, вони на завершальній стадії, якщо "ситуація найближчим часом не зміниться". Планів декілька, але жоден поки що остаточно не затверджений", — пише "Николаевский Ванек".

Погоджується з цим твердженням і експерт із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Каже, така “спланована” помилка, а потім спростування можуть на декілька днів дезорієнтувати як українців, так і росіян, і пом’якшити реакцію останніх на вже реальний відступ.

Ситуація в росіян на окупованому березі Херсонщини і справді “не мед”, але говорити про відступ наразі зарано. Такої думки військовий оглядач російської служби BBC Ілля Абішев. "Недарма не так давно там вкотре змінили командування — повернули генерала Теплінського, якого поважають російські військові", — зазначає він.

Детальніше про ситуацію у бойовиків РФ на Херсонщині розповів український військовий експерт Олександр Коваленко. На його думку, українські сили на лівому березі настільки ускладнюють логістику окупантів, що їм саме час планувати шляхи відходу.

"Я не думаю, що це було вкидання. Хакерська атака тощо. Більше схоже, що ГВ "Дніпро" вже має таке повідомлення для ЗМІ, щоб пояснити причини свого чергового “жесту доброї волі”, але хтось у пресцентрі дав фальстарт. З іншого боку, дуже показово те, що вони чудово усвідомлюють своє становище на лівому березі", — зазначив Коваленко.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ успішно наступають на лівобережжі Херсонщини. Поки просування там невеликі, проте росіяни зробити з ними не можуть нічого. Не допомагає навіть масове застосування керованих авіабомб. Українських бійців там бомбардують чи не цілодобово. Але це не завадило Ссилам оборони перекинути на лівий берег техніку, а також уражати російську логістику вглиб окупованої області. Детальніше про успіхи ЗСУ на цьому напрямку розповідати не будемо — зі зрозумілих причин. Ми просто віримо в Сили оборони і звільнення всіх тимчасово окупованих територій.

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Нагадаємо, Сили оборони України досягли незначного успіху на лівому березі Херсонської області та трохи просунулися на північний схід від Херсона. Також наші захисники на лівобережжі можуть перерізати російські логістичні маршрути до Криму, окупанти цим неабияк стурбовані.