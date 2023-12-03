“Українців розтягували та садили на шпагати”: розвідник розповів про жахливі тортури до полонених у Таганрозі

Український розвідник Олександр Нємков розповів про жахливі тортури до українських полонених у Таганрозі. За його словами, військових били кийками, розтягували та садили на шпагати.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий розповів, що росіяни встановлювали правила. Наприклад, ходити можна було тільки з заплющеними очима, дивитися в підлогу, а пересуватися лише буквою “г”.

“Підходили люди, які говорили, щоб ми розповіли про їхній герб, потім скільки пір'я у орла. Ми так з хлопцями говорили, цікаво, він сам знає, скільки пір'я у того орла чи кольорів у цієї всієї єрунди? Думаю, що ні.

Спілкування заключалося лише в тому, щоб давити на людей і ламати їх, принижувати. Іншого спілкування з ними не було. Ті, хто нормально спілкувався, там не затримувалися. І це було рівно декілька годин, може день і все”, — розповів Олександр Нємков.

Військовий каже, що вранці росіяни перевіряли камери, виганяли всіх з них, били і відправляли назад в камеру.

“Така ж процедура і в обід була. Били кого як: руками, ногами, рідше кийками. Розтягували хлопців, садили на шпагати і все тому інше”, — розповів Олександр Нємков.

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