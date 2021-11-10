Українців у прикордонних регіонах з Росією та Білоруссю атакують фейками про вакцинацію

Українців у прикордонних регіонах з Росією та Білоруссю атакують фейками про вакцинацію

На цих територіях України як виняток залишилося аналогове мовлення, тож пропагандистські телеканали пробиваються до українських споживачів.

Керівники Національної ради з питань телебачення та радіомовлення розпочали всеукраїнський моніторинг ліцензованих ЗМІ щодо поширення неправдивої інформації щодо щеплення від COVID-19. З першим візитом голова Нацради Ольга Герасим'юк та її заступник побували на Чернігівщині.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Представники Нацради вивчали ситуацію в прикордонних із Білоруссю та Росією регіонах, де, як виняток, досі залишили аналогове мовлення і пропагандистські телеканали пробиваються до українських споживачів. У зв’язку з цим до Офісу президента і Служби безпеки України буде направлено звернення з вимогою забезпечити інформаційну гігієну прикордонних регіонів.

“Ми починаємо моніторити ефір і якщо будемо спостерігати поширення фейків, то санкціонуватимемо відповідні кампанії, оскільки це становить загрозу для життя. Це той самий наратив пропаганди, яка спрямвоана на знищення якомога більшого числа українців”, - заявила Герасим’юк.

За її словами, щодо брехливих повідомлень про вакцинацію перевірку вже призначили одному з телеканалів.

Нагадаємо, у Дніпрі діяла ботоферма, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Їхню діяльність, яка була направлена на зрив масової вакцинації проти коронавірусу, викрили кіберфахівці СБУ.

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