Українця у РФ звинуватили у "нацизмі та жорстокості" на Курщині, хоч той не виїжджав з Києва: що він сказав ТСН

Російські пропагандисти розповсюджують відео з чоловіками у військовій формі та касці з нацистською емблемою на Курщині, які ніби-то ображають літнього чоловіка та запевняють, що ці двоє військових - це українці. Щоправда ні акценту українського у них, ні жодного натяку на те, що у відео саме українці, немає. Блогер Шарій, якому повідомленому про держзраду опублікував фото та особисті дані чоловіка з Івано-Франківщини з інформацією, що ніби-то на цьому відео - саме він.

ТСН розшукала Василя та поспілкувалась з ним - у сюжеті ТСН Валерії Ковалінської.

Василь Данилюк розповідає, що через ролик російських пропагандистів, відучора його телефон розривається від дзвінків росіян.

"Дзвонять, але я блокую ті номери", - каже Василь.

Російська пропаганда

Як заявляють росіяни, українці з емблемами "СС" пародіюють німецьку мову та нібито ображають літнього чоловіка в Курській області, який каже військовим, що заблукав. Усе супроводжується ліричною музикою. І це лише один із прикладів російської дискредитації українських воїнів. Тут використовують чоловіка поважного віку, як образ жертви нацистів.

Цей ролик розмістив проросійський блогер Анатолій Шарій, який відсиджується в Європі. Той, що отримав підозру в державній зраді - зокрема він допомагав ФСБ Росії робити постановочні відео з допитами українських полонених. І вкотре Шарій підіграє росіянам. Саме він публікує фото та дані Василя.

У російській Держдумі - депутат від ЛДПР Слуцький обіцяє 5 мільйонів рублів за тих, хто впіймає хлопців із відео.

ТСН зустрілася з Василем у Києві. Каже - з міста та країни не виїжджав, про те, що Шарій указав на те, що у фейковому ролику, буцімто він - дізнався від друзів.

Російське фейкове відео

"Я весь цей час був в Києві. Нікуди не виїжджав. До цього відео в мене немає жодного стосунку. На цьому відео зовсім не мій голос, зовсім інша людина – як можна в таке повірити я не можу сказати, але люди бачите повірили. Десь вони дістали ту фотографію 10-річної давності, виставили якусь стару інформацію про проживання. Я не живу по тих адресах. Почали дзвонити та погрожувати. Шарій напевно хоче легалізувати таким чином руські рублі, ці 5 млн, тому виставив інформацію в своєму блозі", - каже Василь Данилюк.

Василь сьогодні вже звернувся до правоохоронних органів.

"Я написав заяву в кіберполіцію, яка буде займатися цією справою через погрози", - каже він.

Російський фейк

Під час нашого інтерв’ю у Василя ще декілька разів дзвонить мобільний та зазначає, що це шахраї.

Поліціянти кажуть - із такими заявами як Василь до них звертаються часто. Кожен випадок розслідують, але громадянам нагадують - самим бути пильними і розуміти, що вірити росіянам не можна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 16 серпня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував операцію ЗСУ в Курській області.

Читайте також: