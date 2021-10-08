Українцям по-новому надаватимуть субсидії: хто ризикує опинитися без державної допомоги

Претендентів на субсидії будуть перевіряти в Єдиному реєстрі боржників.
Субсидії в Україні надаватимуть по-новому. Відтепер претендентів будуть перевіряти в Єдиному реєстрі боржників.
Про це повідомили в міністерстві соціальної політики, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".
У Мінсоцполітики розповіли, що українці можуть залишитися без держдопомоги, якщо вони приховали свої прибутки або майно.
Крім того, у субсидії можуть відмовити, у разі заборгованості за комунальні послуги, розмір яких понад 340 гривень.
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Також, родина буде позбавлена права на субсидію, якщо серед її членів є боржники з виплати аліментів.
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