Українцям пояснили, як і де отримати другу дозу вакцини проти COVID-19

Українцям пояснили, як і де отримати другу дозу вакцини проти COVID-19

Україна має 10 мільйонів 300 тисяч доз різних вакцин проти коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, в який інтервал рекомендується зробити друге щеплення проти коронавірусу.

Про це розповів голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 10 листопада.

За його словами, рекомендований інтервал, в який бажано зробити друге щеплення, становить для вакцини CoronaVac — 14-28 днів, Pfizer — 21-28 днів, Moderna — 28 днів, AstraZeneca — 4-12 тижнів.

"Якщо підійшов ваш час отримати другу дозу, не відтерміновуйте, Ті, хто пропустив дату введення 2-ї дози отримайте її якнайшвидше, дозвольте вакцині працювати на ваше здоров'я", - наголосив очільник МОЗ.

За даними Ляшка, сьогодні Україна має 10 мільйонів 300 тисяч доз різних вакцин, зокрема майже 3 мільйони доз вакцини Moderna, 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca, 4,5 мільйони доз CoronaVac, і 2 мільйони доз Comirnaty від Pfizer.

Зробити щеплення можна в пунктах щеплення або в центрах масової вакцинації. У цих центрах працюють медичні працівники закладів охорони здоров’я, які підписали відповідні угоди з НСЗУ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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"Наразі таких закладів 1174. Із них 65 приватних та 14 фізичних осіб підприємців. Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу НСЗУ виплатила медзакладам 397 млн грн за проведення щеплень. Лідерами з виплат за вакцинацію від "ковіду" є місто Київ (заклади охорони здоров'я лише за проведену вакцинацію отримали понад 62 млн грн) та Дніпропетровська область (понад 37 млн грн.)", - розповів Ляшко.

Крім того, завдяки даним, які відображаються на дашборді Національної служби здоров’я, є можливість відстежувати кількість вакцинованих, серед тих, хто підписав декларацію із сімейним лікарем. Таким чином МОЗ стежить, чи працює певний лікар із своїми декларантами та чи запрошує на щеплення.

Якщо раптом ви досі сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19, читайте тут.

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