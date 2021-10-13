Українцям пропонують заробляти на відео порушень правил дорожнього руху

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає виплату винагороди свідкам порушень ПДР.

Народні депутати можуть ухвалити законопроєкт, який дасть змогу поліцейським штрафувати порушників правил дорожнього руху на основі відео свідків. Очевидець, який зафіксує його на камеру, може розраховувати на винагороду — йому виплатять частину накладеного на водія штрафу.

Про те, чи стане реальністю покарання порушників ПДР за допомогою відео з мобільних телефонів, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт, який передбачає, що, зафіксувавши, наприклад, порушення правил стоянки, свідок, який звернеться в поліцію, може отримати грошовий кешбек від накладеного на водія штрафу.

Автор цього законопроєкту, народний депутат та колишній суддя Денис Маслов стверджує, що щодня таких відео в мережі з'являються сотні. Однак, наслідки від їхньої публікації — мінімальні.

На основі відео очевидців мають намір дозволити штрафувати водіїв за найсерйозніші порушення — наприклад, проїзд на заборонений сигнал світлофора, порушення подвійної суцільної смуги. Їх легко зафіксувати, маючи камеру на смартфоні.

Засновник стартапу, застосунком якого уже користуються понад 30 тисяч осіб, Олексій Афонін пояснює, як це працюватиме: водій вмикає застосунок і ставить в холдер на панелі приладів, коли бачить порушення - йому не потрібно знімати телефон із кріплення, досить доторкнутися до екрану. Відео зберігається і, коли водій зупинився, він вже надсилає його до патрульних.

“Потрібно ввести номер порушника, вибрати тип порушення і відіслати. Наступної секунди воно на сервері - в поліції”, - пояснює розробник застосунку.

Автор законопроєкту вважає, що таке нововведення буде дисциплінувати водіїв на дорозі. “Коли ти знаєш, що будь-хто із сусідньої машини може знімати, то задумаєшся, чи варто порушувати правила”, - зауважив Денис Маслов.

Водій зможе оскаржити штраф, але, якщо експертиза визнає відео справжнім, то заплатить ще й за послуги експертів.

Тестова версія застосунку, призначеного для знімання порушень ПДР, працює вже майже рік. Поки що громадська організація збирає це відео і вручну направляє матеріали до правоохоронців. Іноді, кажуть, отримують лише відписки, але трапляється, що порушників таки штрафують. Щоправда, від часу звернення минають місяці, а в ідеалі - час від фіксації до штрафу має складати декілька хвилин.

У законопроєкті також йдеться, що користувач, який зафіксує порушення, отримуватиме 10 відсотків від суми штрафу.

До Верховної Ради подано також альтернативний законопроект, з якого прибрали норму, що дозволяє фіксувати порушення правил паркування. Як каже його авторка, Олександра Устінова, в сучасних умовах це може перетворитися на переслідування.

“У спальних районах фізично немає місць для паркінгу. Якщо дати можливість зараз штрафувати за таке, то після сварки із сусідом його машину будуть фотографувати по два рази на день”, - вважає вона.

Невдовзі ці законопроекти мають надійти до парламенту. У кращому випадку, кажуть депутати, їх можуть прийняти до кінця цього року.

Новини України: невдовзі поліцейські зможуть штрафувати порушників на основі відео очевидців

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