Українцям у поштові скриньки невідомі підкидають листівки із закликами не вакцинуватися

Українцям у поштові скриньки невідомі підкидають листівки із закликами не вакцинуватися

"Відмовляйтеся від вакцинації" – листівки з такими закликами невідомі підкидають у поштові скриньки киян.

Телеведуча 1+1 Наталія Мосейчук розповіла, як попри велику кількість хворих на COVID-19 і чергові антирекорди летальності, Україною ширяться фейки про начебто шкідливість вакцинації. "Антивакцинаторські" листівки навіть розносять у поштові скриньки.

Про це Мосейчук розповіла 21 жовтня у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

"Відмовляйтеся від вакцинації" – листівки з такими закликами невідомі підкидають у поштові скриньки киян. А ще на папірцях пишеться, що вакцинація – це ніби-то добровільна евтаназія.

Ведуча зачитала текст такої листівки:

"Вас обманюють для добровільної евтаназії. Так звана вакцинація — ні що інше, як добровільна евтаназія".

"Ви повинні знати свої права, не вакцинуватися, тому що в жодній Конституції не написано, що ви повинні піти і зробити щеплення, а за два-три роки у вас буде суцільна побічка".

Такі нісенітниці знаходять кияни у своїх поштових скриньках

"Колеги принесли таку штуку, яку вони знаходять зараз у своїх поштових скриньках. Вона називається "Відмовляйтеся від вакцинації". І оця вся маячня розкидається людям у поштові скриньки у Києві. Я переконана, що в інших містах так само", — зазначила Мосейчук.

Українцям підкидають у поштові скриньки листівки, у яких закликають відмовитися від вакцинації

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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