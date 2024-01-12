Українцям відключатимуть світло за борги: хто перший у списку

Це стосується лише мешканців областей, в яких не ведуться бойові дії, та які не перебувають під тимчасовою окупацією.

Без світла за борги: українцям, що заборгували, почнуть відключати електроенергію. Парламент скасував мораторій. Києву та Дніпропетровщині приготуватися.

Коли почнуть відключати та кому першому надійдуть “листи щастя” про відключення електрики, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Знову відключатимуть світло за борги

В Україні знову відключатимуть світло за борги. Кабінет міністрів дозволив енергопостачальникам відключати споживачів із заборгованістю від електромереж. Однак, це стосується лише мешканців областей, в яких не ведуться бойові дії, та які не перебувають під тимчасовою окупацією.

Постачальник електроенергії компанія Yasno, яка входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників з кінця січня. Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону. Перші відключення розпочнуться десь 29 січня, зазначив він.

За словами Коваленка, YASNO не буде відключати всю Україну, оскільки компанія працює з приватними клієнтами лише у Києві та на Дніпропетровщині. Також Коваленко зазначив, що відключення будуть відбуватися у два етапи. Споживачів будуть обов’язково попереджати про відключення. Спочатку надсилатимуть СМС, робитимуть розсилки у Viber-чатах і дзвонитимуть, а потім будуть попереджати офіційним документом. Загалом у споживачів буде 10 днів, щоб погасити борг.

“Документ розсилають за 10 днів до відключення, це перша стадія. За 5 днів мережі надсилають свій лист попередження. Тобто у споживача є 10 днів, щоб погасити борг”, — зауважив Коваленко.

Також директор YASNO пояснив, кого будуть відключати у першу чергу. Про це він написав у Facebook.

Розстрочка боргу допоможе?

Але що робити, якщо немає грошей сплатити борг? Ті люди, які не зможуть сплатити по рахункам одразу, можуть укласти договір розстрочки. Їм встановлять графік погашення боргу.

“Нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує”, — зазначив Коваленко.

Субсидії від держави

Плюс ніхто не відміняв субсидії. До речі, зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою. Про це говорить і виконавчий директор енергоефективних міст України Святослав Павлюк в інтерв'ю “РБК-Україна”. Він підкреслює, що роль уряду має зводитись до того, щоб надавати субсидії тим, хто не може оплачувати послуги ЖКП.

“А щодо відключення за несплату, то важливо, щоб не відключали тих, хто фізично відсутній і не споживає, навіть якщо у них лічильники всередині квартири”, — прокоментував Павлюк.

Читайте провідні новини дня:

Можна не платити?

До речі, важливо пам’ятати: якщо ви не проживаєте за своєю адресою понад 30 календарних днів, то можна не платити. Однак все потрібно зробити по закону. Щоб вас не відключили за несплату, потрібно надати заяву та документальне підтвердження постачальнику комунальних послуг в електронній чи паперовій формі. Це можуть бути довідки з місць тимчасового проживання, роботи, навчання, лікування, військової служби, відбування покарання тощо. У такому разі вам просто не будуть виставляти рахунки. Але, як виявилось, ця схема теж не досконала.

“У цьому є сенс, але якщо за одномісячну несплату відключатимуть, я думаю, це нераціонально. Хтось може просто не встигнути, мало які ще можуть бути причини. Потрібна хоча б несплата за квартал, як на мене”, — розповів Павлюк.

Підключення електроенергії

Якщо у вас все ж відключили електроенергію, але ви знайшли гроші та сплатили борг, то… то потрібно буде заплатити ще. Оскільки підключення до електромережі — це окрема послуга і вона не безкоштовна. Потрібно буде отримати рахунок на підключення і сплатити його.

“Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання”, — прокоментував Сергій Коваленко.

Ось такі реалії життя під час війни. Ніби-то все продумано і для людей — розстрочка, субсидії, спеціальні умови для тих, хто не проживає в помешканні і може не платити комуналку. Однак, в той же час ціни ростуть зі швидкістю світла, а зарплати, на жаль, — ні. Виникає питання — де знайти гроші, щоб погасити борги і бути ситими та жити у теплі? Питання залишається відкритим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українцям відключатимуть світло за борги! Хто перший у списку на відключення?

Читайте також: