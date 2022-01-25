Українець хоче віддати паї під базу НАТО: де може розташовуватись військова техніка Альянсу та як реагують односельці

Українець хоче віддати паї під базу НАТО: де може розташовуватись військова техніка Альянсу та як реагують односельці

Після оголошення Дем’яном планів на свою землю, подібні заяви з різних куточків України нині ширяться Мережею.

Власник земельних паїв на Кіровоградщині звернувся до відомства, аби ті безкоштовно прийняли його землю та облаштували там свою військову базу.

Про те, що відповіли на це в Альянсі і де може розташовуватись військова техніка країн-парнерів та як реагують односельці на цю ідею - 24 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Віддати свою землю у довічне користування Альянсу Дем’яна Ганула змусила загроза чергового вторгнення Росії в Україну. Чоловік направив офіційного листа представникам НАТО і наразі чекає на відповідь.

"Зрозуміло, що можна заробити з цієї ділянки, якщо її здати в оренду чи продати. Але я думаю, що важливіше збереження країни", - говорить чоловік.

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Наразі батько власника землі Вадим Ганул приводить документи до ладу, аби належно оформити кілька ділянок НАТівцям. Зізнається – про плани сина дізнався як і всі українці, із соцмережі.

До військових об’єктів НАТО належать аеродроми, порти та склади з боєприпасами. У партнерських країнах наразі більше трьох десятків постійних баз і сотні мобільних пунктів. Вадим сподівається - їніх із сином гектарів - для комфортного розташування військових вистачить.

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Після оголошення Дем’яном планів на свою землю, подібні заяви з різних куточків України нині ширяться Мережею. Приміром, один з ресторанів у Львові просить прийняти його до НАТО, натомість дозволить розміщувати на своїх складах військову техніку.

Своєю чергою юрист Богдан Кушнір твердить – прецедентів, коли військові бази НАТО облаштовують в країні, яка не є членом Альянсу, ще не було. Наразі законних підстав, аби військовий контингент розмістився на Кіровоградщині, немає.

Власник земельної ділянки звернувся до відомства, аби його паї облаштували під військову базу

"За законом, будь які військові формування на території України офіційно заборонені. Якщо ми кажемо в теорії, то звичайно, в нашій країні можливо все", - зазначає він.

Тим часом у селищі Новоселиця про плани своїх односельців поки знають мало. Селищний голова від коментарів відмовився. Натомість жителі села, зважаючи на загрози від північного сусіда, таке рішення переважно схвалюють і сподіваються, що їхнє селище із вдалим розташуванням для військової бази і надалі лишатиметься мирним.

Нагадаємо:

В Україні майже кожен другий, 48,1%, вважають реальною загрозу вторгнення Росії. Більшість опитаних – 56,5% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади щодо стримування Росії.

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