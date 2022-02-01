Українець три години не дихав уві сні та засинав за кермом: медики розповіли, чим небезпечне хропіння

Українець три години не дихав уві сні та засинав за кермом: медики розповіли, чим небезпечне хропіння

Експерти зі сну наголошують, що хропіння може провокувати зайву вагу.

Хропіння під час сну негативно впливає на здоров'я людини та її рідних, а тому проблемою точно не варто легковажити та слід вчасно звернутись до медиків.

Про це 1 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Лікар наголошує, що хропіння - це ознака хвороби

Сергій та Наталія вже 10 років одружені. Єдиною проблемою пари є те, що чоловік гучно хропить у сні. Через це його дружина часто не може виспатись. А тому Наталія переконала чоловіка сходити до сомнолога.

"Хропіння - це гіпоксія. Гіпоксія - це проблема. Проблема - це хвороба. Хропіння це - сигналізація людини, коли вона спить, що їй зле. Природа придумала хропіння як захисну реакцію. Всі думають - хропить все нормально. Ні", - каже сомнолог Юрій Погорецький.

"Вкрадений сон": чому хропіння забирає здоров`я

У лікарні Сергій спатиме під пильним оком камери, а датчики зберуть всю інформацію про показники його організму. Після огляду на чоловіка чекає ще одне обстеження, щоб усунути саме ту проблему, про яку так гучно заявляє організм вже багато років. Історія Сергія - зайве підтвердження: хропіння - це сигнал “SOS”, який не варто ігнорувати.

Не дихав уві сні по три години за ніч та засинав за кермом

Іван сім років тому в лабораторію потрапив у геть поганому стані. За ніч він не дихав по 3 години. У нього діагностували діабет та імпотенцію. Також чоловік зловживав алкоголем та боявся спати. Іван був на межі життя та смерті. А все це через нестачу кисню в організмі через зупинки дихання уві сні. Такий стан називається апное. Також через виснаження чоловік засинав просто на ходу.

"Я заснув і почав на зустрічну виїжджати, моя дружина каже, куди ти їдеш. Я кажу ти не бачиш - там ведмідь, я його об'їжджав. То я заснув так, що мені вже сон снився за кермом", - каже Іван.

Дорога навіть у 20 кілометрів до найближчого райцентру ставала справжнім випробуванням з кількома зупинками на перепочинок. Ходіння по лікарях не давали жодного результату. Міжнародними протоколами передбачено лікування апное апаратом "Сіпап" терапія. Саме це врятувало Івана. Стабільний потік кисню, нормалізація дихання й Іван вперше за багато років став висипатися, а його стан покращився вже за два тижні.

Через хропіння стається розлад гормонів та людина починає поправлятись

Експерти зі сну наголошують, що хропіння може провокувати зайву вагу.

"Людина починає бути схильною до надмірної ваги, є розлад гормонів. Усе здоров'я може посипатись просто від того факту, що людина хропить. І всі хронічні хвороби посилюються, якщо в людини є апное", - каже експертка зі сну Ніка Бєльська.

Читайте також: