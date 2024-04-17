Українець в Аргентині подав до суду на РФ: чому він обрав цю країну і як можуть покарати агресорів

Вперше український позов щодо катувань подали до суду в Аргентині. Йдеться про справу нашого співгромадянина, якого піддавали тортурам у буцегарні на окупованій території.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Потерпілий розповів, як його катували окупанти

Українець ховає своє обличчя з міркувань безпеки. Не називає і свої прізвище та ім'я, адже на окупованих територіях лишилася його родина. Українець, який потрапив до катівні у 2022-му. Його тримали у 10-метровій камері з двома десятками інших людей.

"Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Застосовували електричний струм. Це було неймовірно боляче, тому я втратив свідомість. Мені пощастило вижити. Багато людей досі там", - згадує чоловік.

Потерпілий через дії росіян-катів

Чому для позову проти Росії обрали Аргентину

Позов на сім десятків сторінок допомогли підготувати юристи і журналісти з неурядової української організації "Реконінг Проджект". Співзасновниця проєкту Наталка Гуменюк пояснює, чому обрали саме Аргентину.

"По-перше, це юридично можливо. По-друге, ця країна має досвід саме розслідування справ, які стосувалися катувань, зокрема, електрострумом - які були у нашому випадку. Сам факт відкриття справи, він вже показує, що злочин не має кордонів, особливо такий злочин, як злочин тортур", - каже Наталя Гуменюк, співзасновниця проєкту The Reckoning Project.

Наталя Гуменюк, співзасновниця проєкту The Reckoning Project.

В Аргентині суди можуть розглядати подібні позови

Згідно аргентинської конституції - суди можуть розглядати злочини проти людяності та воєнні злочини незалежно від того, де вони були скоєні. Раніше вони вже розслідували справи з таких країн, як Іспанія, М'янма та Ємен. Прокурори Аргентини спромоглися видати ордери на арешти підозрюваних - хоча без співпраці місцевих правоохоронців затримання може і не відбутися.

"Звичайно, ми можемо думати про видачу ордерів на арешт, наказів про екстрадицію. Другорядне питання, чи будуть вони реалізовані. Але навіть якщо на даному етапі це лише відкриття розслідування, для нас це все одно успіх", - каже Цветеліна ван Бентем, старша юрисконсультантка The Reckoning Project .

Нині слово - за аргентинським судом - він має вирішити, чи береться за справу. Якщо ж позов таки приймуть - він може стати першою справою про воєнні злочини росії в Україні - порушеною за межами Європи і США.

Українець у суді Аргентини

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