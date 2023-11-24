Українець в Польщі вбив свою дружину і двох маленьких дочок — подробиці трагедії

У Польщі поблизу міста Познань 42 річний чоловік задушив свою 29 річну дружину Юлію та двох маленьких доньок —1,5 річну Марійку та 4-річну Даринку. У всьому зізнався, проте не одразу. 5 днів жив з мертвими тілами в одному будинку.

Журналіст ТСН Валерій Кузнєцов розповів подробиці трагедії.

"Це село Сигнал на Вінниччині. Саме звідси родом була загибла жінка. Сусідка пані Валентина 29 річну Юлю знала з дитинства. Каже, та мала сина від першого шлюбу і працювала офіцінткою в місцевому кафе", — розповідає журналіст ТСН.

Історія родини

У кафе Юлія познайомилася з Сергієм. Амбітний шеф-кухар, учасник багатьох кулінарних проєктів відразу підкорив її серце.

Нині колегам слова підбирати украй складно важко. Кажуть, Сергій готував смачно, буквально "піднімав" ресторани і робив їх популярними. У те, що сталося не можуть повірити.

"Він відкривав цей заклад разом з господарем. Був позитивний, не пив на той час, не вживав нічого. Він дуже талановита людина, це дійсно так. Що сталося, всі в шоковому стані", — розповідає шеф-кухарка Ірина Степова.

Заробітки в Польщі

Чотири роки тому родина вирішила їхати на заробітки до Польщі. Відтоді лише кілька разів приїздили до рідного села. Про якісь проблеми батькам не розповідали.

Вже сусіди у Познані розповіли поліції, що у Польщі кар'єра Сергія не склалася. Він почав пити і накопичив борги.Мати Юлії поїхала у Познань по тіла доньки і онучок.

Ніч убивства

З бабусею приїде з Польщі і 11-річний син Юлії від першого шлюбу. Він дивом вцілів, хоча був тоді у будинку. Можливо, він зможе розказати, що передувало трагедії. Вітчим поліцейським пояснив, що хотів убити лише дружину після чергової сварки, а доньки прокинулися.

"Нехай не вертається сюди, бо тут йому точно ніхто не дасть жити, ні довічне його не врятує, нічого", — каже сусідка родини в Україні Валентина Дорощук.

У Познані до будинку люди приносять свічки та квіти. Тим часом у селі Сигнал всією громадою збирають гроші, аби перевезти тіла дітей та їхньої мами додому.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, що про вбивство родини стало відомо напередодні. Речник Окружної прокуратури у Познані Лукаш Вавжиняк і генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар повідомили про цю трагедію 20 листопада. За даними польських органів ця родина вважалася благонадійною, чоловік займався бізнесом. Як писали польські ЗМІ, сімейна трагедія сталася в суботу, 18 листопада.

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