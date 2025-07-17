Українець добровільно здавав РФ дані про ЗСУ: як він це пояснив і скільки "заробляв"

Суд засудив зрадника / © pixabay.com

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У Києві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили чоловіка, який добровільно погодився передавати Росії дані про військові об’єкти.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду м. Києва.

За даними суду, житель Чернігівської області добровільно погодився співпрацювати з окупантами. Сталось це орієнтовно 24 липня 2024 року за допомогою застосунку Telegram. У серпні 2024-го зрадник фотографував військові об’єкти в Чернігові. Згодом куратор відправив його до Києва, де він також знімав для росіян місця розташування військової інфраструктури.

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Згодом жителя Чернігівщини затримали.

На суді чоловік провину визнав лише частково. Він заявив, що працював на РФ, бо хотів «матеріально допомогти своїй родині, оскільки не працював, має дитину, жінка й мати є особами з інвалідністю. Державі збитків на завдав і не мав наміру їх завдати, хотів лише заробити кошти, не міг влаштуватися на роботу, оскільки є особою з інвалідністю». Житель Чернігівщини заявив, що загалом за фото військових частин від росіян він отримав 500 доларів. Також він переконував суд, що не розумів, що спілкується з російським агентом.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Чернігівщини винним за ч. 2 ст. 111 КК України. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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