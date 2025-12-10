ТСН у соціальних мережах

Українець відмовився від мобілізації та заявив, що "вважає війну братовбивчою": вирок суду

Жителя Сумщини засудили за ухилення від мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Суд ухвалив вирок через ухилення від мобілізації

Суд ухвалив вирок через ухилення від мобілізації / © ТСН

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, бо «вважає війну братовбивчою».

Про це йдеться у вироку Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.

Чоловік ухилився від мобілізації

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений, який не мав судимостей і був визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) придатним до військової служби, отримав повістку на відправлення 29 травня 2025 року.

У повістці було зазначено, що йому необхідно з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 31 травня 2025 року о 10:00 для призову та подальшого відправлення до місця проходження служби.

Проте чоловік ухилився від виконання загального військового обов’язку.

Що сказав підсудний

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину у вчиненому. Свої дії він пояснив тим, що має багато родичів на території РФ і вважає війну «братовбивчою».

Рішення суду

Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

