- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 542
- Час на прочитання
- 1 хв
Українець відмовився від мобілізації та заявив, що "вважає війну братовбивчою": вирок суду
Жителя Сумщини засудили за ухилення від мобілізації.
У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, бо «вважає війну братовбивчою».
Про це йдеться у вироку Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.
Чоловік ухилився від мобілізації
Згідно з матеріалами справи, обвинувачений, який не мав судимостей і був визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) придатним до військової служби, отримав повістку на відправлення 29 травня 2025 року.
У повістці було зазначено, що йому необхідно з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 31 травня 2025 року о 10:00 для призову та подальшого відправлення до місця проходження служби.
Проте чоловік ухилився від виконання загального військового обов’язку.
Що сказав підсудний
На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину у вчиненому. Свої дії він пояснив тим, що має багато родичів на території РФ і вважає війну «братовбивчою».
Рішення суду
Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.