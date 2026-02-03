Українець готував "криваву посилку" у Запоріжжі: шокувальні подробиці

В Україні засудили чоловіка за державну зраду

У Запоріжжі до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили місцевого жителя. Чоловік не лише «зливав» ворогу позиції української авіації та ППО, а й власноруч збирав вибуховий пристрій для підпалу відділення одного із відділення пошти.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

Чоловіка завербував родич

Як встановило слідство, обвинувачений був залучений до співпраці з окупантами на початку 2024 року. Посередником виступив чоловік сестри його дружини, який перебуває на окупованій території Василівського району. Куратором мережі був кадровий офіцер 316-го розвідувального центру ГРУ ГШ ЗС РФ.

За матеріалами суду, агент мав чітке завдання: фіксувати результати прильотів та шукати нові цілі в обласному центрі.

Зрадник передавав росіянам дані про ЗСУ та коригував обстріл парку

В аудіоперехопленнях, які дослідив суд, зрадник із захватом розповідав куратору про роботу авіаремонтного заводу:

«Двигуни запускають, горлає так, що мама не горюй! Чутно по всьому району. Треба буде там зависнути і все прошерстити», — звітував він про об’єкт, де могли перебувати українські “пташки”.

Крім цього, він фіксував рух колон ЗСУ та передавав координати санаторіїв, де дислокувалися захисники України.

За його «наводкою» окупанти вдарили дронами-камікадзе «Shahed» по парку у Вільнянську, пошкодивши бібліотеку та ресторан.

Чоловік готував теракт на пошті

Найстрашнішим етапом співпраці стала підготовка терористичного акту. Окупанти наказали агенту підпалити вантажне відділення одного із поштових операторів у Запоріжжі.

Агент встиг зібрати пристрій і розфасувати горючу суміш. Відправити «криваву посилку» він планував за винагороду в 5 000 доларів США.

Пояснення підсудного

У суді чоловік повністю визнав провину, але намагався виправдатися. Він заявив, що виконував завдання нібито через погрози розправою над його сім’єю та матір’ю, яка проживає в Криму.

Проте колегія суддів поставилася до цих слів критично: обвинувачений навіть не зміг назвати адресу проживання матері та не звертався по допомогу до правоохоронців.

Вирок суду

Визнати винним за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 2 ст. 258 (Готування до теракту) КК України.

Призначити покарання у вигляді 15 років позбавлення волі .

Конфіскація всього майна, що є його особистою власністю.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

