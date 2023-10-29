"України б вже не існувало": військовий аналітик про те, чому "Мінськ-2" було неможливо виконати

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий вважає, що перші "Мінські угоди" для України були важливими, проте "Мінськ-2" - це фактична капітуляція.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Євген Дикий зауважив, що якби не перші "Мінські угоди", то 2014 року російська армія могла б захопити навіть Харків. Проте він розкритикував другі "Мінські угоди", назвавши це капітуляцією. Військовий аналітик пояснив, після їхнього підписання Росія, цьому дуже раділа.

Ветеран АТО вважає, що українська влада могла б їх виконати так, як хотіли у Кремлі, проте нардепів тоді зупинили трагічні події під Верховної Радою, коли у Національну гвардію кинули гранату.

Євген Дикий зауважує, що якщо б влада виконала "Мінськ-2", то "України, як незалежної держави, сьогодні б уже не було".

"Ми були б може трошки кращі, ніж Білорусь. Але точно не кращі, ніж Грузія. Тоді від цього врятував цей хлопець з гранатою і ті тисячі людей, які були на цьому мітингу. Тоді влада зрозуміла, що суспільство не сприймає цей договорняк. Що суспільство не капітулювало", - зауважив Дикий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄВГЕН ДИКИЙ: У нас був шанс закінчити війну у 2022 році! Але одна подія змінила ВСЕ!

Нагадаємо, у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва 5 липня о 17:20 пролунав вибух. Тоді загинув підозрюваний у трагедії під Верховною радою Ігор Гуменюк.

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