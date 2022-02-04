"України досі нема на історичній мапі у німецькому суспільстві": Мельник про відмову ФРН надати зброю

Упродовж останніх років намагається домогтися визнання ролі українських жертв.

Надзвичайний і повноважний посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що завдання української влади наразі полягає в тому, щоб переконати німецьких партнерів, що вони не можуть закривати очі на те, що сталося на території української держави понад 80 років назад. За його словами, Німеччина досі фактично не визнала 8 млн жертв українців від нацизму, адже країна досі відмовляється постачати зброю нашій країні.

Про це Андрій Мельник сказав під час ток-шоу Право на владу.

Також читайте Нарешті хтось почав говорити про втому України від іноземних партнерів - Кулеба

"Історія відіграє сьогодні надзвичайно важливу політичну роль. Стосовно України, на жаль, такої історичної відповідальності за злочини нацизму на нашій землі не відчувають ані політики, ані звичайні громадяни. І в цьому полягає завдання нашої влади, завдання українського суспільства: переконати наших німецьких партнерів і друзів у тому, що вони не можуть закривати очі на те, що сталося на території української держави понад 80 років назад", — зазначив посол України в Німеччині.

За його словами, саме тому українська дипломатія упродовж останніх років намагається домогтися визнання ролі українських жертв, адже це має дуже конкретні наслідки для сьогодення.

"Дискусія навколо небажання офіційного Берліна постачати оборонну зброю до України - вона якраз і відкрила всю повноту цієї картини, що Україна не є досі на історичній мапі у німецькому суспільстві. І саме тому ми повинні зробити все, щоб у центрі Берліна постав пам'ятник 8 млн українських жертв нацизму", — заявив Мельник.

Посол переконаний, що про таку жертву з боку України мало хто знає.

"Про це досі не можна прочитати у шкільних підручниках, це фактично замовчується. І вина німців перед Радянським союзом - вона фактично один в один транслюється в історичну вину стосовно Росії. Цього не можна допустити", — наголосив Мельник.

Нагадаємо, раніше Андрій Мельник зазначив, що Україна очікує, що ФРН надасть принаймні 100 тисяч бронежилетів і шоломів для підрозділів територіальної оборони та ЗСУ.

Читайте також: