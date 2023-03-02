Україні поки вистачить і однієї ескадрильї: найкращих пілотів вже відібрано для навчання на винищувачах F-16

F-16 потрібен Україні не лише для повітряних боїв та нанесення ракетних ударів по ворогу на землі, вони стануть частиною протиповітряної оборони.

Команду українських пілотів для навчань на американському винищувачі F-16 обрано і сформовано. Поки тривають дискусії з нашими західними партнерами, повітряні сили ЗСУ вже відібрали найкращих пілотів, які зможуть швидко опанувати керування натівськими бойовими літаками, йдеться в ТСН.

Американські багатоцільові винищувачі четвертого покоління можуть значно пришвидшити перемогу над Росією і назавжди вигнати окупанта із України. “Крим, окуповані території – звичайно. Це літак має широкий спектр озброєння, яке працює по наземних цілях, це і крилаті ракети і кореговані авіаційні бомби, там дуже гарне озброєння, яке мають усі країни НАТО”, - каже речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Військовий пілот із багаторічним стажем каже, що порівнювати F-16-тий, який пережив численні модернізації і оснащений сучасною електронікою та високоточною зброєю з російськими літаками, взагалі не має сенсу. Ані з МІГ-29, ані з СУ-27 та навіть з його модернізованою версією – СУ-30 - по всім технічним характеристикам росіяни програють. “Наприклад, літак МІГ-29, якщо для нього порівняння, на своєму озброєнню ракети класу повітря тільки малої, середньої дальності. Літак F-16 має на своєму озброєнні ракети як малої, як середньої, так і великою дальності. Нашим основним ворогом в повітрі зараз є літак СУ-35... Для противоборства з цим літаком нам необхідний літак F-16”, - каже представник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Володимир Логачов.

Більше того, F-16 потрібен Україні не лише для повітряних боїв та нанесення ракетних ударів по ворогу на землі, вони стануть частиною протиповітряної оборони, адже для них – це звичне завдання. “МІГ-29, ну важко йому сьогодні збивати і “Шахеди” і крилаті ракети. Це основний винищувач, який сьогодні є в нас на озброєнні. F-16 перехоплює набагато швидше і F-16 він і має стати тою частиною протиповітряної оборони і перекрити ті ділянки, де в нас не перекриті зенітно-ракетними комплексами. Ми не можемо повністю взяти під ковпак Україну засобами ППО”- додає Ігнат.

На першому етапі, кажуть військові, Україні було б бажано сформувати хоча б одну ескадрилью – а це близько двох десятків літаків. Зважаючи на те, як сьогодні військові-аси воюють на Мігах – швидка перемога в небі із винищувачами F-16 – очевидна.

Готові отримати F-16: Україна вже зібрала команду пілотів для американських винищувачів

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