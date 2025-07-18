Україні прогнозують важкі літо-осінь 2025: Жданов попередив про масовані обстріли

Олег Жданов / © ТСН

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Важкі літо й осінь 2025 року в Україні прогнозують деякі військові експерти. До масованих обстрілів закликають готуватися мешканців обласних центрів — під ударами можуть опинитися Київ, Дніпро, Львів та інші міста. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія продовжить атаки по Україні, які здійснюватимуться зі «зростальною силою».

Чого очікувати від армії РФ наприкінці літа та восени, чи здатна Росія ще наростити виробництво дронів і ракет та коли може завдати наступного масованого комбінованого удару — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

На що здатна армія РФ

За словами Олега Жданова, згідно з даними української розвідки, сьогодні Росія за максимальних зусиль може нарощувати виробництво дронів на 10–15%.

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«Якщо в червні цифру 173 давала наша розвідка — це 5200 вони в місяць виробляли, то сьогодні цифра може коливатися десь у районі 230. Стільки дронів на добу в РФ можуть виготовляти. Але це загальна цифра. Це „Гербери“, обманки і „Герані“. Тобто бойові та імітаційні дрони», — каже експерт.

Коли Росія може завдати наступного удару

Враховуючи, що останніми днями армія РФ «економила» і застосовувала по Україні невелику кількість «Шахедів», найближчим часом, за словами Олега Жданова, можна очікувати чергового масованого комбінованого удару.

«Дивіться: вчора 60, сьогодні 35. 460 вони могли виробити. І відніміть від них 100 — решту вони накопичили за 2 дні. Тож цілком ймовірно, що вони можуть найближчим часом влаштувати 300–400 дронів, наліт на нашу країну з зосередженням на якихось окремих ділянках чи містах», — пояснює Олег Жданов.

Він додає: у грудні 2025 року Росія може виробляти 400–500 дронів на добу. Втім, тут є ще декілька «але»: «По-перше, це повинно бути безперервне постачання комплектувальних. Росія не може самостійно виробляти дрони, тільки через Китай. Ось якщо Китай забезпечуватиме безперервне постачання комплектувальних і якщо Китай буде також паралельно нарощувати виробництво цих комплектувальних, то тоді ось цей розрахунок, він відповідатиме дійсності».

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Якою буде осінь 2025 року в Україні

У разі, якщо Китай не буде в змозі забезпечувати постачання з таким приростом, цифри можуть бути інші, зазначає Олег Жданов.

«Або ж РФ упреться чи в людський ресурс, тому що у них там величезна проблема з робочою силою, або в економічний ресурс власних можливостей тих компонентів, які вони виробляють самостійно для „Гераней“. Тоді цифра не досягне тих розрахунків. Тож ми можемо орієнтуватися на ці цифри, які я назвав, але не факт, що вони їх досягнуть. Тепер, виходячи з цих цифр, відповідь на запитання, буде пекельна осінь чи не буде — може бути», — пояснює експерт.

Скільки ракет є в армії РФ

З ракетами в РФ приблизно аналогічна ситуація, каже Олег Жданов, однак там обсяги виробництва набагато менші, ніж «Шахедів».

«Так, вони намагаються виробляти, намагаються їх накопичувати. Але ще в червні наша розвідка казала, що понад тисячу ракет різних типів накопичили російські війська. І вони їх витрачають доволі мало, максимум до трьох десятків у масованих нальотах. І масовані нальоти десь двічі на місяць. Це максимум, що було — травень, червень і початок липня. І на сьогоднішній день остання цифра, яку озвучував генерал Буданов, — це 300 балістичних ракет є в розпорядженні РФ. Балістика — це „Іскандер-М“ і „Кинджал“, — каже Олег Жданов.

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Тому враховуючи стан пускових установок і можливості щодо запуску ракет, на думку Олега Жданова, такого серйозного нарощування, як із дронами, в РФ навряд чи зможуть досягнути.

«Тому що кожна пускова установка має свій регламент. І після відпрацювання кількості пусків їй треба робити регламентний ремонт для відновлення боєздатності. Кораблі вже дуже рідко беруть участь, „Калібри“ дуже рідко літають над нашими головами. „Кинджали“ в одиничній кількості, до чотирьох максимально було в цих нальотах. Переважно вони витягують за рахунок „Іскандерів“ і крилатих ракет. І то крилаті ракети, сьогодні вже Ту-95, вони піднімають там 3–4 літаки, не 8, не 10, як це було раніше. Тому я думаю, що ракети так і залишаться десь приблизно в обсязі до трьох десятків. А вони будуть витягувати за рахунок дронів, найімовірніше», — каже Олег Жданов.

Наскільки ефективно Україна може відбивати атаки

Ефективність мобільних груп, які, зокрема, збивають російські «Шахеди», становить не більше 40%, стверджує Олег Жданов.

«Наскільки я чую від наших військових керівників. Хоча, на мій погляд, цифра завищена. Тому що ми чомусь розслабилися, ми їх колись створили, вони дуже ефективно збивали. Але тоді були зовсім інші „Шахеди“, зовсім інші „Герані“. Зараз Росія постійно їх модернізує, а ми застрягли у 2023 році в оснащенні наших мобільних вогневих груп», — вважає експерт.

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За його словами, змінювати підхід до відбиття російських атак потрібно вже сьогодні: «Треба збільшувати вогневі можливості озброєння, треба надавати радіолокаційні та інфрачервоні приціли для цих груп, щоб вони могли працювати. І найголовніше — треба включати їх у єдину систему оповіщення і цілевказання у масштабах країни. Для того, щоб не було, коли читаєш наші моніторингові канали, які відстежують обстановку, і вони пишуть: локаційно втрачено, йде дорозвідка, перевіряємо, а через пів години — о, з’явився. Десь виплив „Шахед“, і знову за ним ганяються по всьому повітряному простору. Це слабкість організації системи управління військами».