Україні пропонують план "перемир'я": аналітикиня здивувала позицією США

За її словами, те, що пропонують Україні в численних "планах перемир’я", - "це якраз мир за будь-яку ціну".

Україні пропонують "перемир'я" із Росією. Цікаво, що за змістом пропозиції, які лунають від республіканців і від демократів, але не публічно, є досить подібними.

Про все це ТСН.ua сказала директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

"Ми бачимо контури якихось можливих планів перемир'я. Але, на жаль, для нас ці контури, які пропонують республіканці, дуже схожі за своєю суттю з тим, що обговорюють у чинній демократичній Адміністрації. По стилю, так, є різниця. Адміністрація Байдена воліє взагалі це не обговорювати публічно, дотримуючись позиції, що лише Україна має вирішувати, де, коли та як починати переговори. А республіканці це роблять відкрито, вони обговорюють різні ідеї і комунікують їх. Але за своєю суттю, за змістом пропозиції обох партій щодо завершення війни чи точніше перемир’я досить подібні", - вважає вона.

За її словами, те, що пропонують Україні в численних "планах перемир’я", - "це якраз мир за будь-яку ціну. Ціною, якщо не втрачених, то, скажімо, забутих Україною на непевний час територій".

Нагадаємо, в ОП заявили, що Україна готова до переговорів з РФ, але за певних умов.

Новини ТСН 12:00 1 серпня. Нічна атака шахедів, пустеля замість річки і забули дитину на АЗС

Читайте провідні новини сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.