"Україні розслаблятися не можна": дипломат розповів про стратегію Путіна

Для Путіна є тільки один спосіб впливу це - сила, тиск та корупція. І він їх застосовуватиме надалі, каже політик.

Щоб досягти свої цілей Президент РФ Вололимир Путін посилюватиме поліцейський режим в Росії, аби там не виникло протестів, шукатиме зброю по всьому світу, щоб продовжити атакувати Україну, і застосовуватиме тиск та корупцію на міжнародній арені.

Про це розповів у інтерв’ю ТСН.ua український дипломат і політик Роман Безсмертний.

"Що стосується дій, то вони поділятимуться на дві частини: перша – це внутрішня – це посилення поліцейського режиму, недопущення протестів. Але це буде посилювати внутрішнє протистояння всередині системи. І рано чи пізно, як каже історія імперської Росії і Радянського Союзу, виникне внутрішній серйозний конфлікт, який приведе чи до повішання чи до розстрілу, до чого завгодно. Такий закон жанру", - каже він.

"Друге – це зовнішній ефект. Україні розслаблятися не можна, бо вони будуть з торбою бігати по світу, шукати різного роду зброю, для того щоб продовжувати атакувати Україну. А третє – зрозуміло, що на міжнародній арені будуть відбуватися дуже серйозні баталії. І мене дуже турбує позиція окремих політичних лідерів європейських держав, чи представників окремих партій, таких як Берлусконі, таких як Орбан, я вже не кажу про частину Чехії, Франції ітд. Там всякого пропутінського хламу стільки виникло, що я би радив, щоб ті, хто відповідає за громадський порядок, ті, хто розуміють цінність демократії, звернули на це увагу у Європі", - сказав Безсмертний.

Для того, щоб впливати агресивним способом не тільки на Україну, а й на інші країни – для Путіна є тільки один спосіб – сила, тиск, корупція, тому він буде це робити, каже експерт.

"Кремль буде робити все, щоб паскудити цивілізованому, демократичному світу. З одного боку це дуже погано, а з іншого боку це дозволить європейцям прийти швидше до тями. Бо в цивілізованого світу зараз є два способи діяти: перший – це встати поруч з Україною, не лише шляхом допомоги, а й шляхом збройного поєднання зусиль, або другий варіант – рано чи пізно прийти до цього, але це вже буде дуже задорога ціна, бо Польща – це перший крок кремлівського фюрера", - резюмував він.

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