"Україні треба подорослішати": Зеленський прокоментував допомогу від партнерів

За словами президента, якоїсь миті від України може якийсь партнер відколотися через певні внутрішні процеси або політику, або вибори.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні треба подорослішати і розуміти, що якоїсь миті вона може залишитися сама, без допомоги партнерів.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я вважаю, що відповідальність завжди двостороння. Перемога не буде тільки наша. Буде перемога наших людей і партнерів. Без їхньої зброї і підтримки у нас нічого б не вийшло. Коли у тебе складнощі на полі бою, адекватні партнери не ставлять таких питань. Вони так само адекватні, як і я. Вони знають, що є як і перемога, так і уповільнення процесів у контрнаступі та оборонних діях, слабкості також дворостонні. Там щось не дійшло, там десь не розрахували, десь більше заміновано. Більше часу треба. Це не претензія. Чому? Тому що нам треба бути. На жаль, не з людської точки зору до цього підходити, а Україні треба подорослішати і знати, що якоїсь миті вона може бути сама, від України може якийсь партнер відколотися через певні внутрішні процеси або політику, або вибори. Все може бути. Нам треба подорослішати всім у суспільстві, від дітей до літніх людей, тому що це факт – може так статися", – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав: "Ми ж відвойовуємо свою державу, і вона буде нашою. Нам треба навчитися з цим жити".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна очікує отримати від західних партнерів чотири типи літаків.

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