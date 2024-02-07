Україні загрожує політична криза: експерт назвав точки напруженості

Експерт прогнозує політичну кризу в Україні на квітень-травень цього року.

У квітні-травні цього року Україні загрожує політична криза і станеться вона через низку причин. Зокрема, через напруженість у відносинах між головкомом ЗСУ Залужним і президентом Зеленським.

Таку думку висловив політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у розмові з журналісткою ТСН Марією Васильєвою.

"Ми очікуємо і наші дослідження вказують на те, що у нас найближча політична криза – це квітень-травень місяць. Це криза легітимності. Криза відносин, напруженості між Банковою і місцевим самоврядуванням, між економічним блоком уряду, фіскалізацією економіки і бізнесом. Напруженість в армії між генералітетом і солдатами, напруженість між армією і цивільними. Напруженість у середовищі "глибинного народу", – зазначає експерт.

На його думку, кадрові перестановки не допоможуть зняти ці напруженості.

"Тобто маса всіляких напруженостей, які не знімають нічого ніяк, ці кадрові перестановки (йдеться про "велике перезавантаження", – ред.) – вони так чи інакше проявляться у відродженні політичного процесу, він буде. І в тих формах, яких набуватиме це проявлення – це велика проблема", – каже Кулик.

Він не виключає, що це все може проявитися в акціях протесту.

"Тому в квітні-травні місяці ми зіткнемося з цією кризою і цю кризу доведеться якимось чином долати. Є способи подолання цієї кризи, є можливість вийти у щось нове, але чи готова буде до цього влада і де тоді буде рейтинг Залужного", – підсумував Віталій Кулик.

Раніше Віталій Кулик розповів, кого ще можуть звільнити "в пакеті" із Валерієм Залужним.

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Остання крапля: що поставило крапку у відносинах Зеленського із Залужним?