Україні знову загрожують блекаути: коли повідомлять нові графіки відключень

В Україні знову можуть запровадити графіки відключення світла, адже після терористичних ударів ворога в ніч проти 8 травня вражені ключові об’єкти української енергетики.

Про те, до чого готуватись українцям, коли і хто повідомить про нові графіки відключень і яка ситуація в українській енергетиці напередодні літа, розповів Артем Зябкін в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

У ніч проти 8 травня Росія влаштувала нову терористичну атаку, випустивши по Україні понад 76 повітряних цілей: дронів, крилатих та балістичних ракет різних типів та модифікацій. 56 збили українські сили ППО, утім без влучань не обійшлося.

ДТЕК приголомшив новиною

Ворог продовжує вибивати українську енергетику. Про обстріл трьох теплоелектростанцій повідомили в ДТЕК.

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“Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки”, - йшлося у повідомленні.

В компанії наголосили, що ця атака - далеко не перша і вкотре свідчить про терористичну натуру Путіна. Диктатор знову і знову наказує нищити критичні об’єкти інфраструктури, зокрема енергетику, щоб знеструмити Україну. Потужності ДТЕКу були цілями кожного масованого обстрілу впродовж останніх 3 місяців: 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Енергетики б’ють на сполох

В “Укренерго” описали масштаб руйнувань, які завдав ворог. Станом на ранок 8 травня через негоду в країні світло було відсутнє у 31 населеному пункті, а через інші фактори, зокрема внаслідок бойових дій - 411 сіл та міст у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Сумській областях залишились без електрики.

“У ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 “шахедів” по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об’єктам енергетики, починаючи з 22 березня.

Пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції. Також російські "шахеди" пошкодили обладнання одного з об’єктів "Укренерго" в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

Наразі на пошкоджених об’єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи”, - повідомили в “Укренерго”.

Українцям приготуватися!

Руйнування, які 8 травня зазнала українська енергетика, серйозні, тож уже ввечері можуть бути проблеми з електрикою не лише в окремих областях, а у всій країні.

“8 травня ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Причина - дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.

Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали ощадно використовувати електроенергію, особливо з 18:00 до 23:00.

Щоб пом’якшити проблему, "Укренерго" закупатиме електрику за кордоном, утім покрити всю нестачу цим навряд чи вийде: об’єми не ті, та й дорого.

“У вечірні години з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 623 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 198 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину”, - повідомили в “Укренерго”.

Раніше, 5 травня, міністр енергетики України Герман Галущенко оцінив збитки, яких завдала Росія українській енергетиці. За його словами, в наслідок серії весняних ударів по енергетиці сума збитків уже перевалила за мільярд доларів.

Блекаутів не буде?

Утім, ще наприкінці квітня міністр запевняв, що попри все, тотального блекауту в Україні очікувати поки не варто, навіть зважаючи на те, що влітку споживання електроенергії зростає. Максимум - запровадять графіки відключень.

“На жаль, немає ніяких сумнівів у тому, що вони [російські удари] будуть продовжуватися. Безумовно, лівобережна частина України більш вразлива через низку причин. Зараз дуже багато з’явилося експертів, і всі все знають, що от все - завтра буде блекаут і тотальна буде катастрофа. Це все брехня і неправда. Тотального блекауту у країні не буде. Безумовно, краще бути готовими до розвитку будь-яких сценаріїв. Але ми і енергетики взагалі роблять все, щоб ці сценарії ніколи не реалізувалися. І як показує досвід минулого календарного року, ми своїх слів дотрималися”, - говорив міністр.

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Нагадаємо, раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш попередив, що російські окупанти, найімовірніше, готуються до наступного масованого обстрілу по Україні, зокрема – по її енергетиці.

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