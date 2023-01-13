Українка на конкурсі "Міс Всесвіт" вразила войовничим образом з крилами і мечем

Авторка образу українська дизайнерка Леся Патока надихалася Архангелом Михаїлом
Українка показала видовищний і водночас войовничий образ на конкурсі "Міс Всесвіт" - з мечем та гігантськими крилами, йдеться в ТСН.
Нашу країну на конкурсі представляє 28-річна модель Вікторія Апанасенко. Дівчина вийшла на сцену у костюмі під назвою "Воїн світла", який складається з білої сукні, синьо-жовтих обладунків із орнаментами та великих крил за спиною, а у руках Вікторія тримала меч.
Авторка образу українська дизайнерка Леся Патока надихалася Архангелом Михаїлом, якого вважають захисником Києва. Костюм символізує боротьбу нашого народу з пітьмою.
Символічно, що створювали його протягом 4 місяців під звуки сирен, при свічках через відсутність світла, а примірки відбувалися в тотальному холоді через відсутність тепла у зв'язку з російськими обстрілами.
Змагання проходять у Новому Орлеані, що у США. ТСН.ua зібрали найкрасивіші вечірні сукні у конкурсанток.
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