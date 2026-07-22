Українка народила у 62 роки: деталі приголомшливої історії

Лікар-репродуктолог Олег Берестовий розповів про те, що два роки тому пацієнтка народила дитину у 62 роки / © ТСН

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В Україні стало відомо про нову одну з найстарших породіль — киянка народила дитину у віці 62 роки. Про це у себе на сторінці в соцмережі повідомив доктор медичних наук, репродуктолог Олег Берестовий та опублікував відео, на якому зафільмовано те, як мама радіє своїй дитині. Свій ролик Олег Берестовий назвав одним реченням: «28 років шлях до щастя».

Як стає зрозуміло з ролика Берестового, дитині станом на зараз вже 2 роки, але про цю історію стало відомо публічно зараз.

«28 років Діана йшла до своєї мрії стати мамою. Майже 10 спроб штучного запліднення в інших клініках. 5 з них — вже після 55 років. Невдачі, відмови, сумніви, але вона не здалася. У нашій клініці Діана перенесла складну операцію, а після неї завагітніла з першої ж спроби і народила у 62 роки. Сьогодні вона щаслива мама прекрасного Матвійка, справжнього козака. А козаків має бути багато, бо Україну будуть відбудовувати наші діти», — йдеться у ролику Олега Берестового.

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Сама мати хлопчика подію під час запису ролика прокоментувала так: «Це щастя».

У коментарі для ТСН.ua Олег Берестовий зазначив, що зараз дитині 2 роки, Матвійко — перша дитина цієї жінки.

За словами Олега Берестового, зараз дитині вже два роки. Скріншот з відео, опублікованного Олегом Берестовим.

«Ми перебуваємо в контакті з ізраїльськими вченими, з фахівцями із інших країн. За умови правильного ведення вагітності вік практично не має значення. Але має бути гарне обстеження до самої вагітності і правильне ведення самої вагітності», — каже Олег Берестовий, доктор медичних наук. Додає, що допоміг жінці не заради піару, а для того, щоб подарувати надію.

Дата публікації 12:51, 21.07.26 Кількість переглядів 16 Українка народила хлопчика у 62 роки. Деталі

Крім того, він розповів, що у його практиці були пацієнтки, вік яких — ближче до 60 років та понад 60 років.

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Одній з пацієнток, за словами Берестового — 63 роки, але вона уникає публічності.

Про пацієнтку, яка народила у віці 62 роки, він каже так: «Прийшла до нас бабусею, а зараз — як дівчинка. Жінка була виснажена за 28 років».

Як виявилось, допис лікаря Олега Берестового в соцмережі прокоментували більше, ніж півтисячі дописувачів. Більшість з них жінки. Вони залишили різні за змістом коментарі. Одні з дописувачок щиро привітали маму Матвійка та лікаря, інші висловили своє, протилежне бачення ситуації. Ще певна категорія користувачок соцмереж поскаржилась на несправедливість.

«Чому так несправедливо, хтось роками не може завагітніти і лікується за шалені гроші, а хтось викидає дітей на смітник чи морить голодом», — написала одна з жінок, які відреагували на допис про цю непересічну історію.

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