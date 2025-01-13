Українка передавала росіянам дані про місця дислокації ЗСУ та рух техніки: її пояснення шокують

У Запорізькій області до 15 років позбавлення волі засудили українку, яка у червні-липні 2023 року передавала росіянам дані про місця дислокації військових ЗСУ та рух техніки.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, українка у червні-липні 2023 року спілкувалась з російським агентом. Вона передавала окупантам дані про рух військових колон та місця дислокації ЗСУ в Оріхівській громаді на Запоріжжі.

На суді жінка провину заперечила та заявила, що спочатку вона листувалася з росіянами на нейтральні теми. Згодом їй запропонували передавати інформацію про ЗСУ та навіть переїхати до окупованого Криму, щоб "волонтерити для росіян". Жителька Запоріжжя стверджувала, що вона нібито "підігравала" окупантам, коли передавала їм інформацію про українських військових.

Мати підсудної підтвердила, що вона знала про діяльність доньки, але та нібито передавала окупантам неправдиву інформацію.

Проте слідство встановило, що підсудна часто прославляла окупантів у заборонених соцмережах. Також під час спілкування з росіянином жінка "повідомила, що проживає в межах Оріхівської територіальної громади Запорізької області, відстежує рух та місця перебування сил та засобів Збройних сил України на цьому напрямку. В процесі діалогу зазначала, що їй і так званим місцевим партизанам можна довіряти в питаннях співпраці, оскільки останні з нетерпінням чекають на якнайшвидше повернення цих територій під контроль РФ".

В одній із військових частин підтвердили, що підсудна правильно вказала росіянам місце дислокації українських військ.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 КК України та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Також щодо неї будуть застосовані "заходи медичного характеру у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку за місцем відбування покарання".

Вирок суду

Нагадаємо, коригувальниця ударів ворога по Харкову отримала 10 років тюрми.

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