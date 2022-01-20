Українка передчасно народила під час туру Європою та отримала "космічний" рахунок від німецької клініки

Українка передчасно народила під час туру Європою та отримала "космічний" рахунок від німецької клініки

Аби не сталося несподіванок у подорожі, українцям слід уважно вивчати документи.

Жителька Херсона Альона Шевченко, що вирушила з чоловіком в омріяну подорож Європою, народила під час екскурсійного туру. Жінка була на 7-му місяці вагітності, почувалася добре і навіть уявити не могла, що пологи стануться передчасно. Іншим шоком для родини став рахунок, який виставила їм клініка.

Як повідомляється 20 січня в сюжеті ТСН.19:30, мандрівка на 30-му тижні вагітності - це перша помилка подружжя.

"Подорожувати далеко на таких пізніх термінах вагітності - досить ризиковано", - зазначає акушерка-гінекологиня клініки св.Марії в м.Амберг (Німеччина) Наталя Штеф'юк, яка приймала пологи.

Так, зі Львова туристичним автобусом подружжя вирушило до Кракова, потім до Дрездена. У Парижі зустріли Новий рік, і попрямували до Праги. Але в автобусі в Альони почалися перейми.

Зупинився автобус біля заправки і прилетів вертоліт із лікарем та мобільною бригадою. Жінка народила доньку.

Поки щаслива матуся в клініці німецького міста Амберг, батько вже в Херсоні. Чоловік досі ошелешений від тієї суми, що озвучили в клініці.

"Купили екскурсійний тур за 700 євро, а сплатити могли на 90 тисяч", - розповідає чоловік породіллі Роман Шевченко.

За послуги українці мали б сплатити:

медичний гелікоптер - 10 тис. євро;

пологи та 10 днів реанімації - 35 тис. євро;

перебування недоношеної дитини в лікарні - 1,5 тис. євро на день.

Таких грошей не могли б назбирати, навіть якби продали все своє майно, каже Альона.

На щастя, пологи приймала лікарка з України. Акушерка Наталя Штеф'юк зрозуміла — молоду родину треба рятувати ще й від боргу, що зростає з кожним днем. Тож разом із чоловіком організували збір коштів.

"Ми зверталися до різних організацій, до міста Амберга, до волонтерських організацій, до благодійних організацій Німеччини", - розповідає вона.

На щастя, назустріч пішла влада Амберга. Рахунки оплатять із бюджету міста. Але це - виняток, кажуть фахівці з туристичного бізнесу.

"Наші туристи виїжджають закордон, вони сподіваються, що або туроператор їм якось підкаже, або у будь-якій ситуації допоможе грошима. Але в Європі це не діє, так як і в будь-якій іншій країні", - попереджає заступник голови комітету туризму ТПП України Володимир Царук.

Жителька Херсона народила дитину під час екскурсійного туру Європою | Новини світу

Друга помилка подружжя - вони не врахували, що їхня туристична страховка покриває ризики для вагітних лише до 28-го тижня. Саме, ризики, а не самі пологи.

"Не просто вагітність, а ускладнення під час вагітності, планові медичні заходи або навіть пологи і т.д – вони не покриваються", - наголошує експерт зі страхування, юрист Роман Бордзіловський.

Тож, аби не сталося несподіванок у подорожі, українцям слід уважно вивчати документи, а особливо - звертати увагу на страховку.

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