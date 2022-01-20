Українка передчасно народила під час туру Європою та отримала "космічний" рахунок від німецької клініки

Аби не сталося несподіванок у подорожі, українцям слід уважно вивчати документи.
Жителька Херсона Альона Шевченко, що вирушила з чоловіком в омріяну подорож Європою, народила під час екскурсійного туру. Жінка була на 7-му місяці вагітності, почувалася добре і навіть уявити не могла, що пологи стануться передчасно. Іншим шоком для родини став рахунок, який виставила їм клініка.
Як повідомляється 20 січня в сюжеті ТСН.19:30, мандрівка на 30-му тижні вагітності - це перша помилка подружжя.
"Подорожувати далеко на таких пізніх термінах вагітності - досить ризиковано", - зазначає акушерка-гінекологиня клініки св.Марії в м.Амберг (Німеччина) Наталя Штеф'юк, яка приймала пологи.
Так, зі Львова туристичним автобусом подружжя вирушило до Кракова, потім до Дрездена. У Парижі зустріли Новий рік, і попрямували до Праги. Але в автобусі в Альони почалися перейми.
Зупинився автобус біля заправки і прилетів вертоліт із лікарем та мобільною бригадою. Жінка народила доньку.
Поки щаслива матуся в клініці німецького міста Амберг, батько вже в Херсоні. Чоловік досі ошелешений від тієї суми, що озвучили в клініці.
"Купили екскурсійний тур за 700 євро, а сплатити могли на 90 тисяч", - розповідає чоловік породіллі Роман Шевченко.
За послуги українці мали б сплатити:
- медичний гелікоптер - 10 тис. євро;
- пологи та 10 днів реанімації - 35 тис. євро;
- перебування недоношеної дитини в лікарні - 1,5 тис. євро на день.
Таких грошей не могли б назбирати, навіть якби продали все своє майно, каже Альона.
На щастя, пологи приймала лікарка з України. Акушерка Наталя Штеф'юк зрозуміла — молоду родину треба рятувати ще й від боргу, що зростає з кожним днем. Тож разом із чоловіком організували збір коштів.
"Ми зверталися до різних організацій, до міста Амберга, до волонтерських організацій, до благодійних організацій Німеччини", - розповідає вона.
На щастя, назустріч пішла влада Амберга. Рахунки оплатять із бюджету міста. Але це - виняток, кажуть фахівці з туристичного бізнесу.
"Наші туристи виїжджають закордон, вони сподіваються, що або туроператор їм якось підкаже, або у будь-якій ситуації допоможе грошима. Але в Європі це не діє, так як і в будь-якій іншій країні", - попереджає заступник голови комітету туризму ТПП України Володимир Царук.
Друга помилка подружжя - вони не врахували, що їхня туристична страховка покриває ризики для вагітних лише до 28-го тижня. Саме, ризики, а не самі пологи.
"Не просто вагітність, а ускладнення під час вагітності, планові медичні заходи або навіть пологи і т.д – вони не покриваються", - наголошує експерт зі страхування, юрист Роман Бордзіловський.
Тож, аби не сталося несподіванок у подорожі, українцям слід уважно вивчати документи, а особливо - звертати увагу на страховку.
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