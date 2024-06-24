Українка схудла на 125 кілограмів: шокувальна історія, як їй це вдалося (фото до та після)

Одна з найважчих жінок України Світлана Чорнуза пройшла свою останню операцію. За цей час вона схудла на 100 кілограмів. А після того, як їй видалили зайву шкіру, втратила ще 20.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

За 5 років Світлана втратила 100 кг. А після операції з видалення зайвої шкіри - ще 20 кілограмів.

"Ми познайомилися в Херсоні 2019 року. Тоді Світлана важила 205 кілограмів, а далі ваги просто вимикалися. Багато зайвої ваги вона набрала після двох пологів. Не слідкувала за собою роками. Вага порушила всі системи організму. Проблеми й кілограми росли, наче снігова лавина. Її не можливо було обміряти сантиметровою стрічкою. Тоді вона була заручницею свого тіла - не могла ходити, дихати і спати", - зауважує кореспондентка ТСН.

Світлана важила понад 200 кг

Щоб потрапити на першу операцію до інституту Шалімова, з будинку на ношах її виносили 8 чоловіків. А до Києва вона їхала у спеціальному вагоні. До її приїзду готувалися й хірурги. Операційний стіл, щоб той витримав одну з найважчих жінок України, довелося зміцнювати і допомогти пацієнтці дістатися до нього.

У Світлани була найтяжча стадія ожиріння, коли страждають усі органи. Під час першої операції об'єм її шлунка зменшили до 200 грамів. Перші мінус 10 кілограмів вона скинула в лікарні. Потім повернулася додому і далі все залежало від неї.

Згодом жінка схудла на 65 кілограмів. Вона вже могла рухатися, гратися з онуками, виходити щодня на прогулянку. Але все ще усвідомлювала, що вона лише на початку шляху до одужання. Після такої втрати ваги розтягнута шкіра нікуди не дівалася і її можна було прибрати лише хірургічним методом.

Світлана після того, як схудла на 65 кг

В окупованому Херсоні пані Світлана прожила 8 місяців. Виїхати допомогли волонтери. І ось тепер пані Світлана знову в інституті Шалімова.

"100 кілограмів я скинула. Але тіло сковує зайва шкіра", - каже Світлана.

На операційному столі хірурги забирають усе зайве. Але річ тут навіть не лише в естетиці.

"Ця операція насамперед вплине на якість життя пані Світлани. Цей фартух, який вона носила перед собою, заважав ходити, тепер цього не буде, а ще це зменшення навантаження на хребет і суглоби, загалом це вплине на те, щоб краще рухатися", - зауважує Ірина Маркевич.

Для хірургів - це звична операція, але навіть їх вражає об'єм зайвого - 23 кілограми шкіри й жирових тканин. Коли Світлана відійде від наркозу, внаслідок операції одразу відчує легкість, кажуть лікарі.

Коли організм повністю відновиться, пройдуть набряки, на вагах буде ще мінус 20 кілограмів. Пані Світлана вже важить 80 кілограмів. Так вона важила лише замолоду і нарешті може відчути свою талію.

"Життя зовсім змінилося", - каже жінка.

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