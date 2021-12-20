Українка вперше за два з половиною роки взяла на руки сина, якого 800 днів тримали у заручниках батько і бабуся

Українка вперше за два з половиною роки взяла на руки сина, якого 800 днів тримали у заручниках батько і бабуся

Ні поліція, ні виконавча служба, ні ювенальні інстанції країни не змогли дати раду цій простій історії у маленькому містечку Нова Ушиця.

Українка Катерина Говорова вперше за два з половиною роки взяла на руки свого сина, якого 800 днів тримали у заручниках родичі і не давали побачити маму. До визволення дитини журналісти залучили найвищих посадовців країни.

Про те, чому, здавалося б, щасливий фінал історії з поверненням дитини до рідної мами може обернутися тяжкою травмою - 19 грудня йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Мама викраденого хлопчика Тимофія Говорова Катерина чатувала під будинком свого колишнього чоловіка два з половиною роки. Тато, бабуся та її співмешканець утримували дитину навіть після розгромного рішення Верховного суду.

Одного разу, згадує жінка, Тимофійко ледь не випав з балкона 5-того поверху.

Втім, ні поліція, ні виконавча служба, ні ювенальні інстанції країни не змогли дати раду цій простій історії у маленькому містечку Нова Ушиця. Дійшло до того, що журналісти просто під камеру змушували виконавців працювати.

Ця абсолютно неприйнятна робота державної машини в регіонах врешті була оцінена високим керівництвом у столиці. Максиму Говорову вручили підозру і скоро над ним буде суд за невиконання рішення суду.

Слід зазначити, що ця історія підсвітила катастрофічну ситуацію з другою половиною української судової системи. Проблема у тому, що навіть, якщо ви підете до суду і виграєте справу - рішення виконувати нікому.

"В Україні величезне проблема з виконанням рішення суду", - зазначив радник очільника МВС Антон Геращенко.

Виявляється що державна виконавча служба потребує негайного реформування.

"На державній службі працюють немотивовані люди, які працюють за принципом - я ж все рівно зарплатню отримую, навіть якщо не виконаю рішення суду", - наголошує Геращенко.

Слід зазначити, що слово зарплата у Виконавчій службі - це окрема катастрофа. Офіційно платять 6 тисяч гривень. Звісно без додаткового мотивування від клієнта виконавець навряд чи буде поспішати з виконанням рішень. А купити малооплачуваних людей, щоб вони на роки забули про судові рішення теж можна за цілком скромну суму. Звісно, все це призвело до того, що у державні виконавці йдуть неохоче.

Проте, під пильним оком журналістів і за наявності правильно поставлених задач зверху життя Тимофія і його мами різко змінилося. Дитину, почали справді шукати. Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко взяв цю справу під особистий контроль.

Хлопчика знайшли у готелі за 500 кілометрів від Києва. Тимофійка переховувала бабуся Раїса Говорова з своїм співмешканцем Ігорем Князєвим у Карпатах.

Під ранок у двері готелю постукали, Ігор Князєв, який переховував дитину відчинив двері, його відвели до вікна, мама підійшла до ліжка і вперше за два з половиною роки взяла на руки свого сина.

"Я не повірила, коли взяла його на руки. Він виявився важчим, ніж я думала. У мене підкошувалися ноги, я кілька разів хотіла себе ущипнути", - зізнається Катерина.

А малий Тимофійко, який пів свого життя провів без мами, просто обіймав і цілував найцінніше, що є в житті кожної дитини - маму.

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Це міг би би бути ідеальний щасливий кінець, але, за статистикою, діти, які пережили подібний стрес - часто лишаються з ним на все життя. Тому у маленького Тимофіка з мамою попереду складний і довгий шлях відновлення та роботи з психологом.

Тим часом, ситуація з дитячим кіднепінгом в Україні зараз набула загрозливого характеру, адже ніяк не регулюється законодавством. Кожного дня щонайменше одна дитина викрадається кимось із подружжя, а в запалі сварки батьки перетворюють свою дитини у банальну зброю помсти.

Нагадаємо:

У Нововолинську батько викрав трирічного сина з будинку бабусі, а тепер дитину розбещують. Проти батька відкрито близько 20 кримінальних проваджень, однак дитину понад рік не можуть повернути рідній матері.

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