Паспорт, фото ілюстративне

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19-річна українка змінила одразу кілька складників свого імені. До власного імені вона додала друге — ім’я прабабусі по маминій лінії, змінила прізвище, а замість патроніма обрала ім’я, утворене від імені матері. Тепер її звати Анна-Александра Катеринівна Ясько.

Історією дівчини поділилася її мама Катерина Ясько. Вона пояснила, чому донька вирішила змінити ім’я та чому в документах її новий «матронім» однаково записаний у графі «по батькові».

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ТСН.ua розповідає, чи можна в Україні змінити по батькові на ім’я матері, як відбувається така процедура та які є обмеження.

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Дівчина змінила «по батькові» на «по матері»: що відомо

Мама дівчини Катерина Ясько розповіла у соцмережах, що 19-річчя її донька зустріла вже з новим ім’ям, прізвищем та матронімом.

«Своє 19-річчя донька святкує з новим ім’ям (до власного додано друге — прабабусі по маминій лінії), з новим прізвищем і матронімом замість патроніму», — написала вона у Фейсбук.

За словами мами, для Анни це стало частиною процесу самостійного формування власної ідентичності.

«На наших очах рідна молода людина крок за кроком створює себе — вибирає ким бути, як називатися, що любити, де жити, чого вчитися і що залишати позаду», — пише Катерина.

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У коментарях до публікації жінка поділилася, що не разом із батьком Анни відтоді, як була на сьомому місяці вагітності.

Спочатку Анна взагалі хотіла відмовитися від патроніма, а не замінювати його на ім’я матері. Однак під час оформлення зміни імені в державних органах з’ясувалося, що в українських документах немає окремої категорії «по матері».

Тому в паспорті дівчини у стандартній графі «По батькові» тепер зазначено «Катеринівна».

Мама Анни пояснила, що це не означає, що дівчина отримала патронім від батька. У її випадку форма «Катеринівна» утворена від імені матері — Катерина — і використовується для позначення материнської лінії.

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«Анна не „створила собі традиційний матронім“. Вона, відмовляючись від патронімічної ідентифікації, використала доступну сьогодні в державній системі форму для того, щоб зберегти у своєму імені посилання на матір», — пояснила Катерина.

Вона також звернула увагу на мовний нюанс. Закінчення «-івна» традиційно використовується для утворення жіночих патронімів. Однак у цій ситуації слово походить від імені матері та виконує іншу родовідну функцію.

Чи можна в Україні змінити «по батькові» на ім’я матері

Українське законодавство дозволяє людині змінювати прізвище, власне ім’я та по батькові за власним бажанням.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua пояснила, що громадянин може замінити традиційне по батькові на матронім — тобто утворити його від імені матері. Окремих юридичних обмежень щодо вибору саме імені матері немає.

Право на зміну імені пов’язане з особистим немайновим правом людини на ім’я. Особа, яка досягла 16 років, може самостійно змінити прізвище, власне ім’я та по батькові.

Для підлітків від 14 до 16 років діють інші правила — потрібна згода батьків. У передбачених законом випадках достатньо згоди одного з них. Якщо між батьками виникає спір щодо зміни по батькові, його можуть розглядати орган опіки та піклування або суд.

«Особи з 16 років роблять це повністю самостійно, а підлітки від 14 до 16 років за згодою батьків», — зазначила Марина Бекало.

Як змінити «по-батькові»

Для зміни імені потрібно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) та подати відповідну заяву.

За інформацією Міністерства юстиції, разом із заявою необхідно надати:

свідоцтво про народження

свідоцтво про шлюб — якщо людина перебуває у шлюбі

свідоцтво про розірвання шлюбу — якщо шлюб було розірвано

свідоцтва про народження дітей — якщо є малолітні або неповнолітні діти

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері — якщо їхнє ім’я раніше змінювалося

фотокартку

квитанцію про сплату державного мита.

Під час подання документів з собою також потрібно мати паспорт. Заява про зміну імені подається особисто заявником.

Що буде написано в паспорті

Попри те, що людина фактично може обрати ім’я матері замість традиційного патроніма, окремої графи «По матері» в українському паспорті наразі немає.

Тому матронім зазначається у стандартній графі «По батькові». Саме така ситуація склалася і в Анни: її «Катеринівна» юридично записане в графі, яка має назву «По батькові», хоча походить від імені матері Катерини.

Тобто в документах немає окремого позначення, що це саме матронім. Юридично це залишається записом у графі «По батькові».

«Щодо відображення в документах, то сама форма бланка паспорта залишається стандартною: назва графи не змінюється і далі підписується як „По батькові“, проте в ній вказується обраний матронім, оскільки окремої графи „по матері“ в українських паспортах наразі не передбачено», — пояснює адвокатка Марина Бекало.

Чи можна змінювати ім’я кілька разів

Законодавство не встановлює обмеження щодо кількості змін власного імені, прізвища та по батькові.

Водночас після зміни персональних даних потрібно буде обміняти документи, у яких вони зазначені. Зокрема, йдеться про паспорт, закордонний паспорт, водійське посвідчення та пенсійне посвідчення.

Відмовити у державній реєстрації зміни імені можуть, зокрема, якщо щодо заявника здійснюється кримінальне провадження або він перебуває під адміністративним наглядом, має непогашену чи незняту судимість, перебуває в міжнародному розшуку за зверненням правоохоронних органів іноземної держави або подав неправдиві відомості про себе.

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